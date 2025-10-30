Відео
Україна
Головна Хроніки Пугачова і Галкін залишають Кіпр — куди вони переїдуть

Пугачова і Галкін залишають Кіпр — куди вони переїдуть

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 04:06
Оновлено: 14:26
Пугачова переїжджає з Кіпру - куди переїде подружжя Галкін-Пугачова
Алла Пугачова (ліворуч) і Максим Галкін. Фото: соцмережі

Відомі російські артисти, Алла Пугачова та Максим Галкін, планують залишити Кіпр, куди переїхали після початку повномасштабної війни. Подружжя обрало для проживання іншу країну Євросоюзу.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Пугачова і Галкін переїжджають

Російські медіа продовжують слідкувати за життям легендарної радянської та російської співачки Алли Пугачової та її сім’ї.

Як відомо, вона разом із чоловіком Максимом Галкіним та двома дітьми невдовзі після початку повномасштабної війни виїхала з Росії і оселилася на Кіпрі.

Але, як дізналися ЗМІ країни-агресора, зіркове подружжя планує переїхати в іншу країну Євросоюзу.

Влада країни вимагає підтвердження законності грошей

Йдеться про Болгарію, де Галкін і Пугачова планують придбати нерухомість.

Цей маєток, за інформацією ЗМІ, розташований у одній із закритих дачних зон.

Ціна нерухомості становить близько 530 тисяч євро.

Для купівлі будинку Пугачова і Галкін навіть зареєстрували в Болгарії компанію і відкрили рахунок у місцевому банку, бо місцева влада вимагає офіційні докази легальності грошей, за які буде придбана нерухомість.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що сказали Галкін та Пугачова у відповідь на питання, чи приїдуть із концертом в Україну.

Додамо, ми повідомляли про те, що Максиму Галкіну нарахували в РФ пів мільйона боргу.

росіяни Кіпр Алла Пугачова Максим Галкін Болгарія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
