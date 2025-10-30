Пугачева переезжает с Кипра - куда переедут супруги Галкин-Пугачева

Алла Пугачева (слева) и Максим Галкин. Фото: соцсети

Известные российские артисты, Алла Пугачева и Максим Галкин, планируют покинуть Кипр, куда переехали после начала полномасштабной войны. Супруги выбрали для проживания другую страну Евросоюза.

Об этом сообщили российские медиа.

Пугачева и Галкин переезжают

Российские медиа продолжают следить за жизнью легендарной советской и российской певицы Аллы Пугачевой и ее семьи.

Как известно, она вместе с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми вскоре после начала полномасштабной войны выехала из России и поселилась на Кипре.

Но, как узнали СМИ страны-агрессора, звездные супруги планируют переехать в другую страну Евросоюза.

Власти страны требуют подтверждения законности денег

Речь идет о Болгарии, где Галкин и Пугачева планируют приобрести недвижимость.

Это поместье, по информации СМИ, расположено в одной из закрытых дачных зон.

Цена недвижимости составляет около 530 тысяч евро.

Для покупки дома Пугачева и Галкин даже зарегистрировали в Болгарии компанию и открыли счет в местном банке, так как местные власти требуют официальные доказательства легальности денег, за которые будет приобретена недвижимость.

