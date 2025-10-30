Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Пугачева и Галкин покидают Кипр — куда они переедут

Пугачева и Галкин покидают Кипр — куда они переедут

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 04:06
обновлено: 14:26
Пугачева переезжает с Кипра - куда переедут супруги Галкин-Пугачева
Алла Пугачева (слева) и Максим Галкин. Фото: соцсети

Известные российские артисты, Алла Пугачева и Максим Галкин, планируют покинуть Кипр, куда переехали после начала полномасштабной войны. Супруги выбрали для проживания другую страну Евросоюза.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Пугачева и Галкин переезжают

Российские медиа продолжают следить за жизнью легендарной советской и российской певицы Аллы Пугачевой и ее семьи.

Как известно, она вместе с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми вскоре после начала полномасштабной войны выехала из России и поселилась на Кипре.

Но, как узнали СМИ страны-агрессора, звездные супруги планируют переехать в другую страну Евросоюза.

Власти страны требуют подтверждения законности денег

Речь идет о Болгарии, где Галкин и Пугачева планируют приобрести недвижимость.

Это поместье, по информации СМИ, расположено в одной из закрытых дачных зон.

Цена недвижимости составляет около 530 тысяч евро.

Для покупки дома Пугачева и Галкин даже зарегистрировали в Болгарии компанию и открыли счет в местном банке, так как местные власти требуют официальные доказательства легальности денег, за которые будет приобретена недвижимость.

Напомним, мы ранее писали о том, что сказали Галкин и Пугачева в ответ на вопрос, приедут ли с концертом в Украину.

Добавим, мы сообщали о том, что Максиму Галкину насчитали в РФ полмиллиона долга.

россияне Кипр Алла Пугачева Максим Галкин Болгария
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации