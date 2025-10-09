Стрельба в Санкт-Петербурге — мужчина неправильно перевел деньги, после чего устроил разборку

Стрелок из Санкт-Петербурга, который не умеет перебрасывать деньги. Фото: росСМИ

В северной российской столице снова стреляли. На этот раз причиной стало то, что один из местных жителей ввел неправильный номер при пересылке 130 тысяч рублей.

Об этом сообщили российские медиа.

Перевел деньги не тому

В российских городах разборки с использованием огнестрельного и другого опасного для обывателей оружия постепенно становятся привычным делом.

Так, в Санкт-Петербурге стрельбой завершилась история, в которой мужчина пытался вернуть себе 130 тысяч рублей.

А началось все с желания купить запчастей для автомобиля. 34-летний житель Санкт-Петербурга Артем перевел указанную выше сумму на карточку продавца, но обнаружил, что ошибся в одной цифре.

Разговор, который закончился стрельбой

Таким образом, деньги были отправлены на другую карту, то есть фактически были потеряны отправителем.

Артем перезвонил на телефонный номер случайного получателя и объяснил ситуацию, попросив вернуть ему деньги.

Та женщина, которая взяла трубку, не поверила в объяснения гражданина и заявила, что не будет ничего делать.

Артем узнал адрес и приехал лично попросить вернуть ему случайно присланные 130 тысяч рублей.

Там в разборки включился муж удерживательницы денег Дмитрий. Разговор между двумя мужчинами завершился конфликтом, а затем Артем вытащил травматический пистолет и расстрелял своего оппонента.

Того госпитализировали в реанимацию, а стрелка задержали и отправили в райотдел полиции.

