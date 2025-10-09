Стрілянина у Санкт-Петербурзі — чоловік неправильно перевів гроші, після чого влаштував розбірку

Стрілець із Санкт-Петербурга, який не вміє перекидати гроші. Фото: росЗМІ

У північній російській столиці знову стріляли. Цього разу причиною стало те, що один із місцевих мешканців ввів неправильний номер під час пересилання 130 тисяч рублів.

Про це повідомили російські медіа.

Перевів гроші не тому

У російських містах розбірки із використанням вогнепальної та іншої небезпечної для обивателів зброї поступово стають звичною справою.

Так, у Санкт-Петербурзі стріляниною завершилася історія, у якій чоловік намагався повернути собі 130 тисяч рублів.

А почалося усе з бажання купити запчастин для автомобіля. 34-річний мешканець Санкт-Петербурга Артем перевів вказану вище суму на картку продавця, але виявив, що помилився у одній цифрі.

Розмова, яка закінчилася стріляниною

Таким чином, гроші були відправлені на іншу картку, тобто фактично були втрачені відправником.

Артем передзвонив на телефонний номер випадкового отримувача і пояснив ситуацію, попросивши повернути йому гроші.

Та жінка, яка взяла трубку, не повірила у пояснення громадянина і заявила, що не буде нічого робити.

Артем дізнався адресу і приїхав особисто попросити повернути йому випадково надіслані 130 тисяч рублів.

Там в розбірки включився чоловік утримувачки грошей Дмитро. Розмова між двома чоловіками завершилася конфліктом, а потім Артем витягнув травматичний пістолет і розстріляв свого опонента.

Того госпіталізували в реанімацію, а стрільця затримали і відправили до райвідділка поліції.

