В Росії військовий вбив відомого архітектора - що відомо

Застрелений російський архітектор. Фото: росЗМІ

У російському місті Санкт-Петербург застрелили відомого архітектора на очах у неповнолітньої доньки. Убивця, який, імовірно, був на війні в Україні, вкоротив і собі віку.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Убивство архітектора у Пітері

В Російській Федерації продовжується хвиля убивств у містах.

У другому за значенням і величиною місті країни-агресора, Санкт-Петербурзі, убили відомого архітектора, Олександра Супоницького, відомого роботами з житловими комплексами та станціями метро у рідному місті.

70-річний Супоницький був убитий, коли відводив 10-річну доньку в школу.

Деталі злочину і причому тут війна в Україні

Як стало відомо ЗМІ, убивця чекав жертву у його будинку, біля ліфта.

Зловмисник наказав архітектору та його малолітній доньці стати на коліна, після чого стрельнув чоловіку в потилицю і пішов, не звертаючи увагу на дитину. Донька загиблого втекла до квартири.

Згодом у тому ж будинку, на поверх нижче, сталася пожежа. За попередніми даними, саме там застрелився убивця Олександра Супоницького.

Деякі російські ЗМІ пишуть, що кілер-самогубець, імовірно, нещодавно повернувся зі "спеціальної воєнної операції".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії убили розробника ракети "Іскандер".

Додамо, ми повідомляли про те, що у Сибіру застрелили голову районної адміністрації російського міста Новосибірськ, переплутавши його з іншою твариною.