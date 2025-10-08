Видео
Армия
Россиянин пришел с войны и убил известного деятеля

Россиянин пришел с войны и убил известного деятеля

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 14:17
В России военный убил известного архитектора - что известно
Застреленный российский архитектор. Фото: росСМИ

В российском городе Санкт-Петербург застрелили известного архитектора на глазах у несовершеннолетней дочери. Убийца, который предположительно был на войне в Украине, покончил и с собой.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Убийство архитектора в Питере

В Российской Федерации продолжается волна убийств в городах.

Во втором по значению и величине городе страны-агрессора, Санкт-Петербурге, убили известного архитектора Александра Супоницкого, известного работами с жилыми комплексами и станциями метро в родном городе.

70-летний Супоницкий был убит, когда отводил 10-летнюю дочь в школу.

Детали преступления и причем здесь война в Украине

Как стало известно СМИ, убийца ждал жертву в его доме, возле лифта.

Злоумышленник приказал архитектору и его малолетней дочери стать на колени, после чего стрельнул мужчине в затылок и ушел, не обращая внимание на ребенка. Дочь погибшего убежала в квартиру.

Впоследствии в том же доме, этажом ниже, произошел пожар. По предварительным данным, именно там застрелился убийца Александра Супоницкого.

Некоторые российские СМИ пишут, что киллер-самоубийца, вероятно, недавно вернулся со "специальной военной операции".

Напомним, мы ранее писали о том, что в России убили разработчика ракеты "Искандер".

Добавим, мы сообщали о том, что в Сибири застрелили главу районной администрации российского города Новосибирск, перепутав его с другим животным.

убийство россияне война в Украине Россия Петербург
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
