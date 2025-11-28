Российский город Чита. Фото: Varlamov

Правительство России согласовало самое большое с начала полномасштабной войны повышение тарифов на коммунальные услуги в 2026 году. Несмотря на постоянные заявления российского президента Владимира Путина о якобы росте российской экономики, вырастут и тарифы для населения в два этапа.

Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что в 2026 году за ЖКХ услуги россияне будут платить больше на 1,7% с 1 января и в среднем еще на 11,1% с октября сразу после выборов. В результате годовой прирост достигнет 13%, что повторяет рекордный показатель первого военного года.

Какие регионы в РФ будут платить больше всего

Впрочем, подорожание тарифов касается не всех регионов. Практически для каждого шестого региона правительство заложило повышение от 15% и выше. Наибольшее подорожание ожидает Ставропольский край - на 22%, далее следуют Дагестан, Тамбовская и Тюменская области, Северная Осетия и Республика Коми. В Москве и еще семи регионах разрешен прирост до 15%.

Где самые большие поднятия тарифов на ЖКХ в России. Фото: Агентство.Новости

РФ также оставила возможность для местных властей дополнительно увеличивать тарифы сверх общерегиональных лимитов. По данным Росстата, с 2022-го по октябрь 2025 года коммуналка выросла более чем на 40%, а с учетом индексации 2026 года пятилетнее подорожание превысит 50%.

В целом наиболее динамично тарифы росли в Дагестане (62,3%), Северной Осетии (51,3%), Красноярском крае (50%), Москве (46,8%) и Пермском крае (45,6%). Часть регионов вообще не имеет доступных данных по отдельным услугам.

Больше всего за эти годы подорожали горячая вода (на 44,4%), отопление (44%) и холодная вода с водоотведением (42,5%). Вывоз мусора подскочил почти на 40%, электроэнергия — на 37%, газ — на 34%.

Путин пытается врать изо всех сил, что экономика в России стабильна

Несмотря на попытки Кремля объяснить новые повышения инфляцией, цифры не совпадают с реальностью: годовая инфляция в 2025 году не превысила 7%, тогда как тарифы уже выросли на 12,7%. Этот показатель уже превысил установленный самой властью лимит в 11,9%.

Добавим, что в 2024 году российский лидер Владимир Путин неоднократно делал серию ложных заявлений, что экономика России якобы стабильна и даже растет.

О реальном состоянии экономики России в ноябре 2025 года сообщала и СВР.

Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года заявил, что экономика России стремительно падает. На ключевых российских заводах начались массовые сокращения и задержки зарплат.