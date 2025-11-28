Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Російська влада рекордно підвищить тарифи на ЖКГ з початку війни

Російська влада рекордно підвищить тарифи на ЖКГ з початку війни

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 23:14
Комунальні тарифи в РФ подорожчають 2026 — хто заплатить найбільше
Російське місто Чита. Фото: Varlamov

Уряд Росії погодив найбільше з початку повномасштабної війни підвищення тарифів на комунальні послуги у 2026 році. Попри постійні заяви російського президента Володимира Путіна про нібито зростання російської економіки, зростуть й тарифи для населення у два етапи.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Нафтова країна здиратиме ще більше грошей за ЖКГ в росіян

Відомо, що у 2026 році за ЖКГ послуги росіяни платитимуть більше на 1,7% із 1 січня та в середньому ще на 11,1% із жовтня одразу після виборів. У результаті річний приріст сягне 13%, що повторює рекордний показник першого воєнного року.

Які регіони в РФ платитимуть найбільше

Втім, здорожчання тарифів стосується не всіх регіонів. Практично для кожного шостого регіону уряд заклав підвищення від 15% і вище. Найбільше подорожчання очікує Ставропольський край — на 22%, далі йдуть Дагестан, Тамбовська та Тюменська області, Північна Осетія й Республіка Комі. У Москві та ще семи регіонах дозволений приріст до 15%.

null
Де найбільші підняття тарифів на ЖКГ в Росії. Фото: Агентство.Новости

РФ також залишила можливість для місцевої влади додатково збільшувати тарифи понад загальнорегіональні ліміти. За даними Росстату, з 2022-го до жовтня 2025 року комуналка зросла більш ніж на 40%, а з урахуванням індексації 2026 року п'ятирічне подорожчання перевищить 50%.

Загалом найдинамічніше тарифи зростали у Дагестані (62,3%), Північній Осетії (51,3%), Красноярському краї (50%), Москві (46,8%) та Пермському краї (45,6%). Частина регіонів узагалі не має доступних даних щодо окремих послуг.

Найбільше за ці роки подорожчали гаряча вода (на 44,4%), опалення (44%) та холодна вода з водовідведенням (42,5%). Вивезення сміття підскочило майже на 40%, електроенергія — на 37%, газ — на 34%.

Путін намагається брехати з усіх сил, що економіка в Росії стабільна

Попри спроби Кремля пояснити нові підвищення інфляцією, цифри не збігаються з реальністю: річна інфляція у 2025 році не перевищила 7%, тоді як тарифи вже зросли на 12,7%. Цей показник уже перевищив встановлений самою владою ліміт у 11,9%. 

Додамо, що у 2024 році російський лідер Володимир Путін неодноразово робив серію неправдивих заяв, що економіка Росії нібито стабільна і навіть зростає.

Про реальний стан економіки Росії у листопаді 2025 року повідомляла й СЗР. 

Президент США Дональд Трамп у вересні 2025 року заявив, що економіка Росії стрімко падає. На ключових російських заводах почалися масові скорочення та затримки зарплат

тарифи ЖКГ росіяни економіка Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації