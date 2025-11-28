Російське місто Чита. Фото: Varlamov

Уряд Росії погодив найбільше з початку повномасштабної війни підвищення тарифів на комунальні послуги у 2026 році. Попри постійні заяви російського президента Володимира Путіна про нібито зростання російської економіки, зростуть й тарифи для населення у два етапи.

Нафтова країна здиратиме ще більше грошей за ЖКГ в росіян

Відомо, що у 2026 році за ЖКГ послуги росіяни платитимуть більше на 1,7% із 1 січня та в середньому ще на 11,1% із жовтня одразу після виборів. У результаті річний приріст сягне 13%, що повторює рекордний показник першого воєнного року.

Які регіони в РФ платитимуть найбільше

Втім, здорожчання тарифів стосується не всіх регіонів. Практично для кожного шостого регіону уряд заклав підвищення від 15% і вище. Найбільше подорожчання очікує Ставропольський край — на 22%, далі йдуть Дагестан, Тамбовська та Тюменська області, Північна Осетія й Республіка Комі. У Москві та ще семи регіонах дозволений приріст до 15%.

Де найбільші підняття тарифів на ЖКГ в Росії. Фото: Агентство.Новости

РФ також залишила можливість для місцевої влади додатково збільшувати тарифи понад загальнорегіональні ліміти. За даними Росстату, з 2022-го до жовтня 2025 року комуналка зросла більш ніж на 40%, а з урахуванням індексації 2026 року п'ятирічне подорожчання перевищить 50%.

Загалом найдинамічніше тарифи зростали у Дагестані (62,3%), Північній Осетії (51,3%), Красноярському краї (50%), Москві (46,8%) та Пермському краї (45,6%). Частина регіонів узагалі не має доступних даних щодо окремих послуг.

Найбільше за ці роки подорожчали гаряча вода (на 44,4%), опалення (44%) та холодна вода з водовідведенням (42,5%). Вивезення сміття підскочило майже на 40%, електроенергія — на 37%, газ — на 34%.

Путін намагається брехати з усіх сил, що економіка в Росії стабільна

Попри спроби Кремля пояснити нові підвищення інфляцією, цифри не збігаються з реальністю: річна інфляція у 2025 році не перевищила 7%, тоді як тарифи вже зросли на 12,7%. Цей показник уже перевищив встановлений самою владою ліміт у 11,9%.

Додамо, що у 2024 році російський лідер Володимир Путін неодноразово робив серію неправдивих заяв, що економіка Росії нібито стабільна і навіть зростає.

Про реальний стан економіки Росії у листопаді 2025 року повідомляла й СЗР.

Президент США Дональд Трамп у вересні 2025 року заявив, що економіка Росії стрімко падає. На ключових російських заводах почалися масові скорочення та затримки зарплат.