Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Россияне путают базовые научные факты — что показали опросы

Россияне путают базовые научные факты — что показали опросы

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 04:06
обновлено: 11:00
Опрос россиян — молодежь не знает базовые научные факты
Россияне на акции за Путина. Фото: росСМИ

В России Институт психологии обнародовал результаты опроса, который показал довольно неожиданную картину: значительная часть россиян до сих пор путается в элементарных научных фактах. И речь идет не о сложных исследованиях, а о базовых знаниях, которые дают ученикам уже в начальной школе.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Россияне верят в ведьм, но не знают элементарного о науке

Согласно опросу выяснилось, что около 20% опрошенных считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а 16% убеждены, что люди жили одновременно с динозаврами.

Несмотря на это, 68% респондентов заявили, что им все же интересна наука. Правда, только 26% сознательно следят за научными новостями.

Чаще всего за научными открытиями следят люди старше 55 лет. Группа 35-44 также демонстрирует заметный интерес. А вот молодежь 18-24 лет, судя по опросу, внимательнее к науке меньше всего и больше склоняется к контенту соцсетей, где научные темы не всегда на первом плане.

Темы, которые больше всего привлекают внимание россиян это: медицина (80%), изменения климата (74%) и происхождение Вселенной (73%). Россияне также интересуются историей человечества, биологией, вирусами, технологическими рисками и даже возможными угрозами из космоса.

Интересно, что назвать современного российского ученого мирового уровня смогли лишь 7-9% респондентов.

Опрос также выявил большое распространение ненаучных убеждений. Почти 40% респондентов верят в ведьм и колдунов, а 34% — в способности экстрасенсов предсказывать будущее. Больше всего таких ответов зафиксировали именно среди молодежи. Исследователи отмечают, что подобные тенденции встречаются и в других странах, хотя контраст с заявленным интересом к науке все же привлекает внимание.

Напомним, в России недавно задержали женщину, которая считала себя ведьмой и жестоко расправилась со своим сыном с инвалидностью.

Впрочем, в России немалое внимание уделяют пропаганде. Журналисты показали, как в российских городах и в оккупированных украинских городах массово открывают музеи о так называемой "СВО", где детей учат ненавидеть украинцев.

образование наука россияне опрос Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации