Россияне путают базовые научные факты — что показали опросы
В России Институт психологии обнародовал результаты опроса, который показал довольно неожиданную картину: значительная часть россиян до сих пор путается в элементарных научных фактах. И речь идет не о сложных исследованиях, а о базовых знаниях, которые дают ученикам уже в начальной школе.
Об этом сообщают росСМИ.
Россияне верят в ведьм, но не знают элементарного о науке
Согласно опросу выяснилось, что около 20% опрошенных считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а 16% убеждены, что люди жили одновременно с динозаврами.
Несмотря на это, 68% респондентов заявили, что им все же интересна наука. Правда, только 26% сознательно следят за научными новостями.
Чаще всего за научными открытиями следят люди старше 55 лет. Группа 35-44 также демонстрирует заметный интерес. А вот молодежь 18-24 лет, судя по опросу, внимательнее к науке меньше всего и больше склоняется к контенту соцсетей, где научные темы не всегда на первом плане.
Темы, которые больше всего привлекают внимание россиян это: медицина (80%), изменения климата (74%) и происхождение Вселенной (73%). Россияне также интересуются историей человечества, биологией, вирусами, технологическими рисками и даже возможными угрозами из космоса.
Интересно, что назвать современного российского ученого мирового уровня смогли лишь 7-9% респондентов.
Опрос также выявил большое распространение ненаучных убеждений. Почти 40% респондентов верят в ведьм и колдунов, а 34% — в способности экстрасенсов предсказывать будущее. Больше всего таких ответов зафиксировали именно среди молодежи. Исследователи отмечают, что подобные тенденции встречаются и в других странах, хотя контраст с заявленным интересом к науке все же привлекает внимание.
Напомним, в России недавно задержали женщину, которая считала себя ведьмой и жестоко расправилась со своим сыном с инвалидностью.
Впрочем, в России немалое внимание уделяют пропаганде. Журналисты показали, как в российских городах и в оккупированных украинских городах массово открывают музеи о так называемой "СВО", где детей учат ненавидеть украинцев.
Читайте Новини.LIVE!