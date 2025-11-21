Опрос россиян — молодежь не знает базовые научные факты

Россияне на акции за Путина. Фото: росСМИ

В России Институт психологии обнародовал результаты опроса, который показал довольно неожиданную картину: значительная часть россиян до сих пор путается в элементарных научных фактах. И речь идет не о сложных исследованиях, а о базовых знаниях, которые дают ученикам уже в начальной школе.

Об этом сообщают росСМИ.

Россияне верят в ведьм, но не знают элементарного о науке

Согласно опросу выяснилось, что около 20% опрошенных считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а 16% убеждены, что люди жили одновременно с динозаврами.

Несмотря на это, 68% респондентов заявили, что им все же интересна наука. Правда, только 26% сознательно следят за научными новостями.

Чаще всего за научными открытиями следят люди старше 55 лет. Группа 35-44 также демонстрирует заметный интерес. А вот молодежь 18-24 лет, судя по опросу, внимательнее к науке меньше всего и больше склоняется к контенту соцсетей, где научные темы не всегда на первом плане.

Темы, которые больше всего привлекают внимание россиян это: медицина (80%), изменения климата (74%) и происхождение Вселенной (73%). Россияне также интересуются историей человечества, биологией, вирусами, технологическими рисками и даже возможными угрозами из космоса.

Интересно, что назвать современного российского ученого мирового уровня смогли лишь 7-9% респондентов.

Опрос также выявил большое распространение ненаучных убеждений. Почти 40% респондентов верят в ведьм и колдунов, а 34% — в способности экстрасенсов предсказывать будущее. Больше всего таких ответов зафиксировали именно среди молодежи. Исследователи отмечают, что подобные тенденции встречаются и в других странах, хотя контраст с заявленным интересом к науке все же привлекает внимание.

