Опитування росіян — молодь не знає базові наукові факти

Росіяни плутають базові наукові факти — що показали опитування
В Росії Інститут психології оприлюднив результати опитування, яке показало доволі несподівану картину: значна частина росіян досі плутається в елементарних наукових фактах. І йдеться не про складні дослідження, а про базові знання, які дають учням уже в початковій школі.
Росіяни вірять у відьом, але не знають елементарного про науку
Згідно з опитуванням з'ясувалося, що близько 20% опитаних вважають, що Сонце обертається навколо Землі, а 16% переконані, що люди жили одночасно з динозаврами.
Попри це, 68% респондентів заявили, що їм все ж цікава наука. Щоправда, лише 26% свідомо стежать за науковими новинами.
Найчастіше за науковими відкриттями стежать люди старше 55 років. Група 35–44 також демонструє помітний інтерес. А от молодь 18–24 років, судячи з опитування, уважніша до науки найменшеі більше схиляється до контенту соцмереж, де наукові теми не завжди на першому плані.
Теми, що найбільше привертають увагу росіян це: медицина (80%), зміни клімату (74%) та походження Всесвіту (73%). Росіяни також цікавляться історією людства, біологією, вірусами, технологічними ризиками та навіть можливими загрозами з космосу.
Цікаво, що назвати сучасного російського вченого світового рівня змогли лише 7–9% респондентів.
Опитування також виявило чимале поширення ненаукових переконань. Майже 40% респондентів вірять у відьом та чаклунів, а 34% — у здібності екстрасенсів передбачати майбутнє. Найбільше таких відповідей зафіксували саме серед молоді. Дослідники зазначають, що подібні тенденції зустрічаються й в інших країнах, хоча контраст із заявленим інтересом до науки все ж привертає увагу.
Нагадаємо, в Росії нещодавно затримали жінку, яка вважала себе відьмою і жорстоко розправилася зі своїм сином з інвалідністю.
Втім, в Росії чималу увагу приділяють пропаганді. Журналісти показали, як в російських містах та в окупованих українських містах масово відкривають музеї про так звану "СВО", де дітей вчать ненавидіти українців.
