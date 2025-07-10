Убийство в России - пропавшую абитуриентку нашли мертвой и закопанной

Российская полиция. Фото иллюстративное: росСМИ

В Иркутской области Российской Федерации после подачи документов в колледж исчезла молодая девушка. Полиция нашла ее тело и обнаружила дикую причину для убийства, которой руководствовался преступник.

Об этом сообщили российские медиа.

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Исчезла молодая девушка

В России произошло очередное ужасное преступление. Правоохранители нашли пропавшую два дня назад молодую девушку, которая приехала из провинциального села в город Иркутск для поступления в техникум (российский аналог колледжа — прим. ред.).

Девушка подала документы на поступление, после чего позвонила матери и сообщила об этом факте.

Но в дальнейшем гражданка перестала выходить на связь и вообще исчезла.

Банальная причина страшного преступления

Родственники пропавшей обратились в полицию, сразу отметив наличие у абитуриентки бойфренда.

Полиция нашла у него вещи девушки и, что особенно насторожило правоохранителей, мобильный телефон.

Вскоре было найдено и тело пропавшей девушки. Оно оказалось закопанным возле дома подозреваемого.

Как стало известно, он был против того, чтобы девушка ехала на учебу в Иркутск.

Этого, как часто бывает в Российской Федерации, оказалось достаточно для убийства.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России убили женщину из-за слухового аппарата.

Добавим, мы сообщали о том, что в российской республике Бурятия убили волонтерку, которая на Донбассе помогала оккупантам.