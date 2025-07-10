Убивство в Росії - зниклу абітурієнтку знайшли мертвою і закопаною

Російська поліція. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Іркутській області Російської Федерації після подачі документів до коледжу зникла молода дівчина. Поліція знайшла її тіло і виявила дику причину для вбивства, якою керувався злочинець.

Про це повідомили російські медіа.

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Зникла молода дівчина

В Росії стався черговий жахливий злочин. Правоохоронці відшукали зниклу два дні тому молоду дівчину, яка приїхала із провінційного села у місто Іркутськ для вступу в технікум (російський аналог коледжу — прим. ред.).

Дівчина подала документи на вступ, після чого подзвонила матері і повідомила про цей факт.

Але надалі громадянка перестала виходити на зв’язок і взагалі зникла.

Банальна причина страшного злочину

Родичі зниклої звернулися в поліцію, відразу наголосивши на наявності у абітурієнтки бойфренда.

Поліція знайшла у нього речі дівчини та, що особливо насторожило правоохоронців, мобільний телефон.

Невдовзі було знайдене і тіло зниклої дівчини. Воно виявилося закопаним біля будинку підозрюваного.

Як стало відомо, він був проти того, аби дівчина їхала на навчання до Іркутська.

Цього, як часто буває в Російській Федерації, виявилося достатньо для убивства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії убили жінку через слуховий апарат.

Додамо, ми повідомляли про те, що в російській республіці Бурятія убили волонтерку, яка на Донбасі допомагала окупантам.