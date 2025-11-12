Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Российских резервистов могут отправить на фронт обманом

Российских резервистов могут отправить на фронт обманом

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 22:54
обновлено: 19:28
В России формируют отряды БАРС — как их могут обманом отправить на фронт
Бойцы ВСУ везут российских военнопленных. Фото иллюстративное: Олег Петрасюк/Пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины

В России развернули масштабную кампанию по привлечению резервистов якобы для охраны важных объектов государственной инфраструктуры. Формально власти объясняют, что эти подразделения якобы должны бороться с беспилотниками и предотвращать диверсии, однако эксперты не исключают, что в будущем этих людей могут перебросить на фронт под видом контрактников.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Что такое мобилизационный резерв и как это работает в России

Известно, что в России набор добровольцев для участия в мобилизационном резерве Министерства обороны продолжается сразу в нескольких десятках регионов. Резервистов привлекают в специальные части Боевого армейского резерва страны (БАРС).

Понятие "мобилизационный людской резерв" появилось в российском законодательстве около десяти лет назад, когда Госдума внесла изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе".

В него входят граждане, которые добровольно подписали контракт с Минобороны, но в мирное время не служат, и ведут обычную гражданскую жизнь. В то же время они обязаны явиться на сборы в случае их объявления. Их продолжительность может достигать двух месяцев в год, а в целом — не превышать года за весь период пребывания в резерве.

Резервисты даже получают ежемесячные выплаты в размере 12% от оклада по военной специальности. Правда, выплаты мизерные: для офицеров это от 4 до 9 тысяч рублей, для сержантов и солдат — от 2 до 6 тысяч. При подписании контракта выплачивается единовременное вознаграждение, эквивалентное одному или полутора месячным окладам.

Начальный контракт заключается на три года, последующий — на пять. В резерве разрешено находиться солдатам до 45 лет, младшим офицерам до 55, майорам и подполковникам до 60, а полковникам — до 65 лет.

Сколько резервистов состоит на учете в России

По словам депутата Андрея Картаполова, по состоянию на 2023 год в российском мобрезерве могло быть около двух миллионов человек. В то же время аналитик Павел Лузин оценивал реальную численность значительно ниже — около 20 тысяч до вторжения в Украину. По его данным, во время боевых действий в 2022-2023 годах участие принимали около 40 тысяч резервистов, из которых семь тысяч продолжали воевать в конце 2023 года.

Как Россия может затягивать резервистов на фронт обманом

В этом году в начале ноября российский парламент принял поправки в законы "Об обороне" и "О воинской обязанности", которые позволяют использовать резервистов не только во время учений, но и для "защиты критически важной инфраструктуры" или участия в контртеррористических операциях. Впрочем, интересно, что в документе не определено, какие именно объекты считаются критическими, а решение о проведении таких сборов принимает лично президент Владимир Путин.

Срок пребывания на таких "спецсборах" может достигать полгода, а на это время резервисты получают статус военнослужащих. Они будут иметь право на компенсации в случае ранения или гибели, аналогичные тем, которые предусмотрены для участников боевых действий. В частности, сумма выплат за гибель военного составляет 13,6 млн рублей.

Официально Кремль объясняет набор необходимостью усилить охрану ТЭЦ, нефтеперерабатывающих заводов и объектов "Газпрома". В приграничных регионах резервистов планируют привлекать к противодействию диверсионным группам.

Набор в БАРС уже стартовал в нескольких областях — в частности, Ленинградской, Нижегородской и Татарстане. В Ленинградской области планируют создать подразделение из более чем сотни человек, а в Нижнем Новгороде и Татарстане уже набраны первые группы резервистов.

Как Россия проводит скрытую мобилизацию

Юрист Алексей Табалов отметил журналистам росСМИ, что хотя формально речь не идет о мобилизации, ведь набор происходит среди добровольцев, риск попасть на фронт остается высоким. По его словам, власти могут резко изменить условия контрактов, сделав их бессрочными, как это произошло с солдатами перед началом войны в Украине.

Другие правозащитники и юристы считают, что закон не содержит четких ограничений относительно места или характера службы, поэтому формулировка "охрана критической инфраструктуры" позволяет фактически беспрепятственно отправлять резервистов в зону боевых действий.

Насколько подготовлены резервисты

Впрочем, военные аналитики сомневаются, что резервисты смогут эффективно защищать критические объекты. Например, для борьбы с дронами необходима слаженная система наблюдения и координации, которой в российской армии, вероятно, нет. Кроме того, остается вопрос обеспечения резервистов техникой и вооружением, ведь для них могут использовать старое оружие, вроде пулеметов "Максим".

Напомним, российские военные корреспонденты подняли шум из-за неправильного обучения солдат. Они массово гибнут от украинских дронов из-за одного "смертельного" совета инструкторов.

Также журналисты рассекретили родственные связи между чиновниками Кремля. Оказалось, что весомая часть из них являются потомками бывших работников НКВД.

российские войска пропаганда критическая инфраструктура мобилизация Россия фронт
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации