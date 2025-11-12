В России формируют отряды БАРС — как их могут обманом отправить на фронт

Бойцы ВСУ везут российских военнопленных. Фото иллюстративное: Олег Петрасюк/Пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины

В России развернули масштабную кампанию по привлечению резервистов якобы для охраны важных объектов государственной инфраструктуры. Формально власти объясняют, что эти подразделения якобы должны бороться с беспилотниками и предотвращать диверсии, однако эксперты не исключают, что в будущем этих людей могут перебросить на фронт под видом контрактников.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Что такое мобилизационный резерв и как это работает в России

Известно, что в России набор добровольцев для участия в мобилизационном резерве Министерства обороны продолжается сразу в нескольких десятках регионов. Резервистов привлекают в специальные части Боевого армейского резерва страны (БАРС).

Понятие "мобилизационный людской резерв" появилось в российском законодательстве около десяти лет назад, когда Госдума внесла изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе".

В него входят граждане, которые добровольно подписали контракт с Минобороны, но в мирное время не служат, и ведут обычную гражданскую жизнь. В то же время они обязаны явиться на сборы в случае их объявления. Их продолжительность может достигать двух месяцев в год, а в целом — не превышать года за весь период пребывания в резерве.

Резервисты даже получают ежемесячные выплаты в размере 12% от оклада по военной специальности. Правда, выплаты мизерные: для офицеров это от 4 до 9 тысяч рублей, для сержантов и солдат — от 2 до 6 тысяч. При подписании контракта выплачивается единовременное вознаграждение, эквивалентное одному или полутора месячным окладам.

Начальный контракт заключается на три года, последующий — на пять. В резерве разрешено находиться солдатам до 45 лет, младшим офицерам до 55, майорам и подполковникам до 60, а полковникам — до 65 лет.

Сколько резервистов состоит на учете в России

По словам депутата Андрея Картаполова, по состоянию на 2023 год в российском мобрезерве могло быть около двух миллионов человек. В то же время аналитик Павел Лузин оценивал реальную численность значительно ниже — около 20 тысяч до вторжения в Украину. По его данным, во время боевых действий в 2022-2023 годах участие принимали около 40 тысяч резервистов, из которых семь тысяч продолжали воевать в конце 2023 года.

Как Россия может затягивать резервистов на фронт обманом

В этом году в начале ноября российский парламент принял поправки в законы "Об обороне" и "О воинской обязанности", которые позволяют использовать резервистов не только во время учений, но и для "защиты критически важной инфраструктуры" или участия в контртеррористических операциях. Впрочем, интересно, что в документе не определено, какие именно объекты считаются критическими, а решение о проведении таких сборов принимает лично президент Владимир Путин.

Срок пребывания на таких "спецсборах" может достигать полгода, а на это время резервисты получают статус военнослужащих. Они будут иметь право на компенсации в случае ранения или гибели, аналогичные тем, которые предусмотрены для участников боевых действий. В частности, сумма выплат за гибель военного составляет 13,6 млн рублей.

Официально Кремль объясняет набор необходимостью усилить охрану ТЭЦ, нефтеперерабатывающих заводов и объектов "Газпрома". В приграничных регионах резервистов планируют привлекать к противодействию диверсионным группам.

Набор в БАРС уже стартовал в нескольких областях — в частности, Ленинградской, Нижегородской и Татарстане. В Ленинградской области планируют создать подразделение из более чем сотни человек, а в Нижнем Новгороде и Татарстане уже набраны первые группы резервистов.

Как Россия проводит скрытую мобилизацию

Юрист Алексей Табалов отметил журналистам росСМИ, что хотя формально речь не идет о мобилизации, ведь набор происходит среди добровольцев, риск попасть на фронт остается высоким. По его словам, власти могут резко изменить условия контрактов, сделав их бессрочными, как это произошло с солдатами перед началом войны в Украине.

Другие правозащитники и юристы считают, что закон не содержит четких ограничений относительно места или характера службы, поэтому формулировка "охрана критической инфраструктуры" позволяет фактически беспрепятственно отправлять резервистов в зону боевых действий.

Насколько подготовлены резервисты

Впрочем, военные аналитики сомневаются, что резервисты смогут эффективно защищать критические объекты. Например, для борьбы с дронами необходима слаженная система наблюдения и координации, которой в российской армии, вероятно, нет. Кроме того, остается вопрос обеспечения резервистов техникой и вооружением, ведь для них могут использовать старое оружие, вроде пулеметов "Максим".

Напомним, российские военные корреспонденты подняли шум из-за неправильного обучения солдат. Они массово гибнут от украинских дронов из-за одного "смертельного" совета инструкторов.

Также журналисты рассекретили родственные связи между чиновниками Кремля. Оказалось, что весомая часть из них являются потомками бывших работников НКВД.