Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В РФ истерика из-за дронов — как советчина играет на руку ВСУ

В РФ истерика из-за дронов — как советчина играет на руку ВСУ

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 04:06
обновлено: 10:44
Российские военные критикуют методики противодействия дронам — растет количество жертв
Российский солдат прячется от дронов. Фото: кадр из видео

В рядах российских подразделений растет паника из-за точных поражений от украинских FPV-дронов и, по словам военных, из-за сомнительной подготовки российских инструкторов. В сети появилось множество видеозаписей, где бойцы лежат неподвижно после чего по ним успешно атакуют дроны-камикадзе. Оказалось, что такой тактике их учили российские военные инструкторы.

Об этом стало известно из публикаций российских военных корреспондентов, которые массово жалуются на тактику командования.

Реклама
Читайте также:

Российские командиры учат, как правильно умирать от украинских дронов

По сообщениям очевидцев и телеграмм-каналов, первый такой случай трактовали как неудачную случайность, второй — как совпадение, но третий и далее стали закономерностью.

На полигонах, говорят военные источники, начали учить простой тактике с советских времен: "замри и притворись мертвым". Именно эту методику, по их словам, начали навязывать в подразделениях как стандартную инструкцию при ударе БпЛА.

Критики тактики обращают внимание на две проблемы. Во-первых, массовое применение FPV-дронов противником делает тактику "притворись мертвым" неэффективной: на одну потенциальную жертву приходится несколько малых ударных аппаратов, и вероятность выжить при таком пассивном поведении снижается.

Во-вторых, вместо маневра или укрытия инструкторы вроде бы советуют просто лечь и ждать. В комментариях волонтеры и ветераны отмечают, что видео, где бойцы лежат "как трупы", а дальше по ним прилетает FPV, демонстрируют огромную системную проблему подготовки. Некоторые подчеркивают: тактика, которая когда-то работала в других условиях, при нынешнем превосходстве противника в количестве малых ударных средств проигрывает.

null
Жалобы российского военного обозревателя. Фото: скриншот

В сети также появились сообщения, что часть кадровых офицеров и инструкторов начинает нервничать: они фиксируют падение боевого духа, рост количества нервных срывов и опасаются новых случаев массовых поражений из-за неадекватных рекомендаций во время атаки БпЛА.

А тем временем украинские военные продолжают истреблять российских захватчиков — пограничники показали кадры эффектных атак.

Также недавно в ГУР обнародовали перехваченный разговор россиян, который свидетельствует о хаосе и огромных потерях на фронте.

российские войска скандал военные учения дроны Россия FPV-дроны
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации