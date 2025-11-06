Российские военные критикуют методики противодействия дронам — растет количество жертв

В РФ истерика из-за дронов — как советчина играет на руку ВСУ
В рядах российских подразделений растет паника из-за точных поражений от украинских FPV-дронов и, по словам военных, из-за сомнительной подготовки российских инструкторов. В сети появилось множество видеозаписей, где бойцы лежат неподвижно после чего по ним успешно атакуют дроны-камикадзе. Оказалось, что такой тактике их учили российские военные инструкторы.
Об этом стало известно из публикаций российских военных корреспондентов, которые массово жалуются на тактику командования.
Российские командиры учат, как правильно умирать от украинских дронов
По сообщениям очевидцев и телеграмм-каналов, первый такой случай трактовали как неудачную случайность, второй — как совпадение, но третий и далее стали закономерностью.
На полигонах, говорят военные источники, начали учить простой тактике с советских времен: "замри и притворись мертвым". Именно эту методику, по их словам, начали навязывать в подразделениях как стандартную инструкцию при ударе БпЛА.
Критики тактики обращают внимание на две проблемы. Во-первых, массовое применение FPV-дронов противником делает тактику "притворись мертвым" неэффективной: на одну потенциальную жертву приходится несколько малых ударных аппаратов, и вероятность выжить при таком пассивном поведении снижается.
Во-вторых, вместо маневра или укрытия инструкторы вроде бы советуют просто лечь и ждать. В комментариях волонтеры и ветераны отмечают, что видео, где бойцы лежат "как трупы", а дальше по ним прилетает FPV, демонстрируют огромную системную проблему подготовки. Некоторые подчеркивают: тактика, которая когда-то работала в других условиях, при нынешнем превосходстве противника в количестве малых ударных средств проигрывает.
В сети также появились сообщения, что часть кадровых офицеров и инструкторов начинает нервничать: они фиксируют падение боевого духа, рост количества нервных срывов и опасаются новых случаев массовых поражений из-за неадекватных рекомендаций во время атаки БпЛА.
А тем временем украинские военные продолжают истреблять российских захватчиков — пограничники показали кадры эффектных атак.
Также недавно в ГУР обнародовали перехваченный разговор россиян, который свидетельствует о хаосе и огромных потерях на фронте.
