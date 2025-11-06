Російські військові критикують методики протидії дронам — зростає кількість жертв

Російський солдат ховається від дронів. Фото: кадр з відео

У лавах російських підрозділів зростає паніка через точні ураження від українських FPV-дронів та, за словами військових, через сумнівну підготовку російських інструкторів. У мережі з’явилося безліч відеозаписів, де бійці лежать нерухомо після чого по них успішно атакують дрони-камікадзе. Виявилось, що такої тактики їх вчили російські військові інструктори.

Про це стало відомо із публікацій російський воєнних кореспондентів, які масово скаржаться на тактику командування.

Російські командири вчать, як правильно вмирати від українських дронів

За повідомленнями очевидців і телеграм-каналів, перший такий випадок трактували як невдалу випадковість, другий — як збіг, але третій і далі стали закономірністю.

На полігонах, кажуть військові джерела, почали вчити просту тактику з радянських часів: "завмри і прикинься мертвим". Саме цю методику, за їхніми словами, почали нав’язувати в підрозділах як стандартну інструкцію при ударі БпЛА.

Критики тактики звертають увагу на дві проблеми. По-перше, масове застосування FPV-дронів супротивником робить тактику "прикинься мертвим" неефективною: на одну потенційну жертву припадає кілька малих ударних апаратів, і ймовірність вижити при такій пасивній поведінці знижується.

По-друге, замість маневру чи укриття інструктори начебто радять просто лягти і чекати. У коментарях волонтери й ветерани зазначають, що відео, де бійці лежать "як трупи", а далі по ним прилітає FPV, демонструють величезну системну проблему підготовки. Дехто підкреслює: тактика, яка колись працювала в інших умовах, за нинішньої переваги супротивника в кількості малих ударних засобів програє.

Скарги російського воєнного оглядача. Фото: скриншот

У мережі також з’явилися повідомлення, що частина кадрових офіцерів і інструкторів починає нервувати: вони фіксують падіння бойового духу, зростання кількості нервових зривів і побоюються нових випадків масових уражень з-за неадекватних рекомендацій під час атаки БпЛА.

