Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В РФ істерика через дрони — як радянщина грає на руку ЗСУ

В РФ істерика через дрони — як радянщина грає на руку ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 04:06
Оновлено: 10:44
Російські військові критикують методики протидії дронам — зростає кількість жертв
Російський солдат ховається від дронів. Фото: кадр з відео

У лавах російських підрозділів зростає паніка через точні ураження від українських FPV-дронів та, за словами військових, через сумнівну підготовку російських інструкторів. У мережі з’явилося безліч відеозаписів, де бійці лежать нерухомо після чого по них успішно атакують дрони-камікадзе. Виявилось, що такої тактики їх вчили російські військові інструктори.

Про це стало відомо із публікацій російський воєнних кореспондентів, які масово скаржаться на тактику командування. 

Реклама
Читайте також:

Російські командири вчать, як правильно вмирати від українських дронів

За повідомленнями очевидців і телеграм-каналів, перший такий випадок трактували як невдалу випадковість, другий — як збіг, але третій і далі стали закономірністю.

На полігонах, кажуть військові джерела, почали вчити просту тактику з радянських часів: "завмри і прикинься мертвим". Саме цю методику, за їхніми словами, почали нав’язувати в підрозділах як стандартну інструкцію при ударі БпЛА.

Критики тактики звертають увагу на дві проблеми. По-перше, масове застосування FPV-дронів супротивником робить тактику "прикинься мертвим" неефективною: на одну потенційну жертву припадає кілька малих ударних апаратів, і ймовірність вижити при такій пасивній поведінці знижується.

По-друге, замість маневру чи укриття інструктори начебто радять просто лягти і чекати. У коментарях волонтери й ветерани зазначають, що відео, де бійці лежать "як трупи", а далі по ним прилітає FPV, демонструють величезну системну проблему підготовки. Дехто підкреслює: тактика, яка колись працювала в інших умовах, за нинішньої переваги супротивника в кількості малих ударних засобів програє.

null
Скарги російського воєнного оглядача. Фото: скриншот

У мережі також з’явилися повідомлення, що частина кадрових офіцерів і інструкторів починає нервувати: вони фіксують падіння бойового духу, зростання кількості нервових зривів і побоюються нових випадків масових уражень з-за неадекватних рекомендацій під час атаки БпЛА.

А тим часом українські військові продовжують винищувати російських загарбників — прикордонники показали кадри ефектних атак

Також нещодавно в ГУР оприлюднили перехоплену розмову росіян, яка свідчить про хаос та величезні втрати на фронті. 

російські війська скандал військові навчання дрони Росія FPV-дрони
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації