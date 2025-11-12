У Росії формують загони БАРС — як їх можуть обманом відправити на фронт

Бійці ЗСУ везуть російських військовополонених. Фото ілюстративне: Олег Петрасюк/Прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Збройних Сил України

У Росії розгорнули масштабну кампанію із залучення резервістів нібито для охорони важливих об’єктів державної інфраструктури. Формально влада пояснює, що ці підрозділи нібито мають боротися з безпілотниками та запобігати диверсіям, однак експерти не виключають, що в майбутньому цих людей можуть перекинути на фронт під виглядом контрактників.

Про це повідомляють росЗМІ.

Що таке мобілізаційний резерв і як це працює в Росії

Відомо, що в Росії набір добровольців для участі у мобілізаційному резерві Міністерства оборони триває одразу в кількох десятках регіонів. Резервістів залучають до спеціальних частин Бойового армійського резерву країни (БАРС).

Поняття "мобілізаційний людський резерв" з’явилося у російському законодавстві близько десяти років тому, коли Держдума внесла зміни до закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

До нього входять громадяни, які добровільно підписали контракт із Міноборони, але у мирний час не служать, та ведуть звичайне цивільне життя. Водночас вони зобов’язані з’явитися на збори у разі їх оголошення. Їхня тривалість може сягати двох місяців на рік, а загалом — не перевищувати року за весь період перебування в резерві.

Резервісти навіть отримують щомісячні виплати у розмірі 12% від окладу за військовою спеціальністю. Щоправда, виплати мізерні: для офіцерів це від 4 до 9 тисяч рублів, для сержантів і солдатів — від 2 до 6 тисяч. Під час підписання контракту виплачується одноразова винагорода, еквівалентна одному чи півтора місячним окладам.

Початковий контракт укладається на три роки, подальший — на п’ять. У резерві дозволено перебувати солдатам до 45 років, молодшим офіцерам до 55, майорам і підполковникам до 60, а полковникам — до 65 років.

Скільки резервістів є на обліку в Росії

За словами депутата Андрія Картаполова, станом на 2023 рік у російському мобрезерві могло бути близько двох мільйонів осіб. Водночас аналітик Павло Лузін оцінював реальну чисельність значно нижче — близько 20 тисяч до вторгнення в Україну. За його даними, під час бойових дій у 2022–2023 роках участь брали близько 40 тисяч резервістів, із яких сім тисяч продовжували воювати наприкінці 2023 року.

Як Росія може затягувати резервістів на фронт обманом

Цьогоріч на початку листопада російський парламент ухвалив поправки до законів "Про оборону" та "Про військовий обов’язок", які дозволяють використовувати резервістів не лише під час навчань, а й для "захисту критично важливої інфраструктури" чи участі у контртерористичних операціях. Втім, цікаво, що у документі не визначено, які саме об’єкти вважаються критичними, а рішення про проведення таких зборів приймає особисто президент Володимир Путін.

Термін перебування на таких "спецзборах" може сягати пів року, а на цей час резервісти отримують статус військовослужбовців. Вони матимуть право на компенсації в разі поранення чи загибелі, аналогічні тим, що передбачені для учасників бойових дій. Зокрема, сума виплат за загибель військового становить 13,6 млн рублів.

Офіційно Кремль пояснює набір потребою посилити охорону ТЕЦ, нафтопереробних заводів та об’єктів "Газпрому". У прикордонних регіонах резервістів планують залучати до протидії диверсійним групам.

Набір до БАРС уже стартував у кількох областях — зокрема, Ленінградській, Нижегородській і Татарстані. У Ленінградській області планують створити підрозділ із понад сотні людей, а в Нижньому Новгороді й Татарстані вже набрано перші групи резервістів.

Як Росія проводить приховану мобілізацію

Юрист Олексій Табалов зазначив журналістм росЗМІ, що хоча формально йдеться не про мобілізацію, адже набір відбувається серед добровольців, ризик потрапити на фронт залишається високим. За його словами, влада може різко змінити умови контрактів, зробивши їх безстроковими, як це сталося із солдатами перед початком війни в Україні.

Інші правозахисники та юристи вважають, що закон не містить чітких обмежень щодо місця або характеру служби, тому формулювання "охорона критичної інфраструктури" дозволяє фактично безперешкодно відправляти резервістів у зону бойових дій.

Наскільки підготовлені резервісти

Втім військові аналітики сумніваються, що резервісти зможуть ефективно захищати критичні об'єкти. Наприклад, для боротьби з дронами необхідна злагоджена система спостереження і координації, якої в російській армії, ймовірно, немає. Крім того, залишається питання забезпечення резервістів технікою та озброєнням, адже для них можуть використовувати стару зброю, на кшталт кулеметів "Максим".

Нагадаємо, російські воєнні кореспонденти здійняли галас через неправильне навчання солдат. Вони масово гинуть від українських дронів через одну "смертельну" пораду інструкторів.

Також журналісти розсекретили родинні зв'язки між чиновниками Кремля. Виявилось, що вагома частка із них є нащадками колишніх працівників НКВС.