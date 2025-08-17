Российского судью убили из-за ревности - причина

Убитый в Камышине судья. Фото: росСМИ

В России произошло жестокое убийство судьи местного суда. Детали убийства подтолкнули следствие к мысли, что причиной преступления стала ревность, а не дела, которые рассматривал судья.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Убийство судьи в Волгоградской области

В Российской Федерации убили судью городского суда.

Неожиданный инцидент произошел в городе Камышин Волгоградской области.

Причиной убийства, как стало известно следствию, была вовсе не профессиональная деятельность представителя судебной системы.

Чем объясняется жестокость во время преступления

По мнению силовиков, причиной убийства стала ревность со стороны убийцы.

Об этом может свидетельствовать и характер убийства. Судье отрезали половой орган и запихнули ему в рот.

Кроме того, убийца вонзил судье в глаз нож.

Лицо, подозреваемое в убийстве, уже задержано.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России убили бурятскую волонтерку, которая помогала оккупантам в Украине.

Добавим, мы сообщали о том, что в стране-агрессоре убили разработчика ракеты "Искандер".