Російського суддю вбили через ревнощі - причина

Убитий у Камишині суддя. Фото: росЗМІ

У Росії сталося жорстоке убивство судді місцевого суду. Деталі убивства підштовхнули слідство до думки, що причиною злочину стали ревнощі, а не справи, які розглядав суддя.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Убивство судді у Волгоградській області

В Російській Федерації убили суддю міського суду.

Несподіваний інцидент стався у місті Камишин Волгоградської області.

Причиною убивства, як стало відомо слідству, була зовсім не професійна діяльність представника судової системи.

Чим пояснюється жорстокість під час злочину

На думку силовиків, причиною убивства стали ревнощі з боку убивці.

Про це може свідчити і характер убивства. Судді відрізали статевий орган і запхали йому до рота.

Крім того, убивця встромив судді в око ніж.

Особа, підозрювана у вбивстві, уже затримана.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії убили бурятську волонтерку, яка допомагала окупантам в Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, що в країні-агресорі убили розробника ракети "Іскандер".