Рэпер Макан получил повестку - мобилизация в России

Российский рэпер вместо концерта пошел в военкомат
В российской столице Москве известный рэпер Macan получил повестку, прошел военно-врачебную комиссию и готовится отправиться в армию. А билеты на его отмененные концерты продолжают продаваться.
Об этом сообщили российские медиа.
Повестка для рэпера
В России на "специальную военную операцию" отправляют даже известных личностей.
Так, повестку с требованием явиться в военный комиссариат на днях получил известный в России рэпер Macan.
Впоследствии стало известно, что Macan пришел в военкомат своего района в Москве, прошел военно-врачебную комиссию и теперь должен явиться на сборный пункт, откуда отправляют в войска.
Концерты отменили, а билеты продают
Ближайшие концерты рэпера Macan'а, в Уфе в декабре текущего года и в Сургуте в мае 2026-го, были отменены.
Хотя, по информации СМИ, билеты на уфимский концерт этого музыканта продолжают продаваться.
Организаторы концерта заявили, что мероприятие все равно состоится, но как это связано с возможной мобилизацией Macan'а в российскую армию, не стали объяснять.
