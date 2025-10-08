Рэпер Макан получил повестку - мобилизация в России

Российский рэпер Macan. Фото: росСМИ

В российской столице Москве известный рэпер Macan получил повестку, прошел военно-врачебную комиссию и готовится отправиться в армию. А билеты на его отмененные концерты продолжают продаваться.

Об этом сообщили российские медиа.

Повестка для рэпера

В России на "специальную военную операцию" отправляют даже известных личностей.

Так, повестку с требованием явиться в военный комиссариат на днях получил известный в России рэпер Macan.

Впоследствии стало известно, что Macan пришел в военкомат своего района в Москве, прошел военно-врачебную комиссию и теперь должен явиться на сборный пункт, откуда отправляют в войска.

Концерты отменили, а билеты продают

Ближайшие концерты рэпера Macan'а, в Уфе в декабре текущего года и в Сургуте в мае 2026-го, были отменены.

Хотя, по информации СМИ, билеты на уфимский концерт этого музыканта продолжают продаваться.

Организаторы концерта заявили, что мероприятие все равно состоится, но как это связано с возможной мобилизацией Macan'а в российскую армию, не стали объяснять.

