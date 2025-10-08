Репер Макан отримав повістку - мобілізація в Росії

Російський репер Macan. Фото: росЗМІ

У російській столиці Москві відомий репер Macan отримав повістку, пройшов військово-лікарську комісію і готується відправитися в армію. А квитки на його скасовані концерти продовжують продаватися.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Повістка для репера

В Росії на "спеціальну воєнну операцію" відправляють навіть відомих осіб.

Так, повістку з вимогою з’явитися до військового комісаріату днями отримав відомий в Росії репер Macan.

Згодом стало відомо, що Macan прийшов у військкомат свого району в Москві, пройшов військово-лікарську комісію і тепер має з’явитися на збірний пункт, звідки відправляють у війська.

Концерти скасували, а квитки продають

Найближчі концерти репера Macan'а, в Уфі у грудні поточного року та у Сургуті в травні 2026-го, були скасовані.

Хоча, за інформацією ЗМІ, квитки на уфімський концерт цього музиканта продовжують продаватися.

Організатори концерту заявили, що захід все одно відбудеться, але як це пов’язано із можливою мобілізацією Macan'а до російської армії, не стали пояснювати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що відомий російський музикант Гарік Сукачов заліз у великі борги.

Додамо, ми повідомляли про те, що учасники російського гурту "Каста" висловили підтримку Україні під час свого концерту в Німеччині.