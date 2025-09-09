Медицина в России - российские врачи забыли в теле ребенка полутораметровую струну

Российские врачи чуть не убили ребенка — их не будут судить
В российском городе Новосибирск врачи, сделав операцию на сердце юного гражданина Казахстана, забыли в его теле металлическую деталь. Родители подали заявление в суд, но прокуратура отказала им в открытии уголовного дела.
Об этом сообщили российские медиа.
Редкое заболевание у ребенка
Российские врачи чуть не убили ребенка, которого родители привезли в город Новосибирск из Казахстана.
У 10-летнего Радмира, который перенес операцию, еще сразу после рождения диагностировали редкое заболевание — у него только один сердечный желудочек.
Родители привезли его в Россию на операцию, потратив около 5 миллионов рублей.
Но российские врачи чуть не убили ребенка.
Что забыли российские врачи в теле ребенка
Через неделю после операции у Радмира начались проблемы, осложнения. В частности, в легких начала накапливаться жидкость.
Медики в одной из итальянских клиник, обследовав юного казахстанца, обнаружили, что российские хирурги забыли в теле мальчика полутораметровую металлическую струну.
Итальянские специалисты удалили струну, а родители подали заявление в российский суд.
Но прокуратура отказала им в открытии уголовного дела, без всяких объяснений такого своего решения.
Впрочем, следователь, который занялся этим делом, планирует обжаловать это решение.
