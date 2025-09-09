Відео
Головна Хроніки Російські лікарі мало не вбили дитину — їх не судитимуть

Російські лікарі мало не вбили дитину — їх не судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 19:06
Медицина в Росії - російські лікарі забули в тілі дитини півтораметрову струну
Російські лікарі. Фото: росЗМІ

У російському місті Новосибірськ лікарі, зробивши операцію на серці юного громадянина Казахстану, забули у його тілі металеву деталь. Батьки подали заяву до суду, але прокуратура відмовила їм у відкритті кримінальної справи.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Рідкісне захворювання у дитини

Російські лікарі мало не вбили дитину, яку батьки привезли до міста Новосибірськ із Казахстану.

У 10-річного Радміра, який переніс операцію, ще відразу після народження діагностували рідкісне захворювання — у нього лише один серцевий шлуночок.

Батьки привезли його до Росії на операцію, витративши близько 5 мільйонів рублів.

Та російські лікарі мало не вбили дитину.

Що забули російські лікарі в тілі дитини

Через тиждень після операції у Радміра почалися проблеми, ускладнення. Зокрема, у легенях почала накопичуватися рідина.

Медики в одній із італійських клінік, обстеживши юного казахстанця, виявили, що російські хірурги забули у тілі хлопчика півтораметрову металеву струну.

Італійські фахівці видалили струну, а батьки подали заяву до російського суду.

Та прокуратура відмовила їм у відкритті кримінальної справи, без жодних пояснень такого свого рішення.

Втім, слідчий, який зайнявся цією справою, планує оскаржити це рішення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у російському регіоні Сахалін медик швидкої допомоги замість надання відповідної допомоги побив пацієнта, до якого приїхав на виклик.

Додамо, ми повідомляли про те, що російські лікарі, яких викликали до поїзда, не стали рятувати жінку в комі.

Казахстан прокуратура дитина лікарі Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
