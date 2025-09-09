Медицина в Росії - російські лікарі забули в тілі дитини півтораметрову струну

Російські лікарі. Фото: росЗМІ

У російському місті Новосибірськ лікарі, зробивши операцію на серці юного громадянина Казахстану, забули у його тілі металеву деталь. Батьки подали заяву до суду, але прокуратура відмовила їм у відкритті кримінальної справи.

Про це повідомили російські медіа.

Рідкісне захворювання у дитини

Російські лікарі мало не вбили дитину, яку батьки привезли до міста Новосибірськ із Казахстану.

У 10-річного Радміра, який переніс операцію, ще відразу після народження діагностували рідкісне захворювання — у нього лише один серцевий шлуночок.

Батьки привезли його до Росії на операцію, витративши близько 5 мільйонів рублів.

Та російські лікарі мало не вбили дитину.

Що забули російські лікарі в тілі дитини

Через тиждень після операції у Радміра почалися проблеми, ускладнення. Зокрема, у легенях почала накопичуватися рідина.

Медики в одній із італійських клінік, обстеживши юного казахстанця, виявили, що російські хірурги забули у тілі хлопчика півтораметрову металеву струну.

Італійські фахівці видалили струну, а батьки подали заяву до російського суду.

Та прокуратура відмовила їм у відкритті кримінальної справи, без жодних пояснень такого свого рішення.

Втім, слідчий, який зайнявся цією справою, планує оскаржити це рішення.

