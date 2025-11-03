Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Российская блогерша сбежала в Дубай от 200-миллионного долга

Российская блогерша сбежала в Дубай от 200-миллионного долга

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 23:14
обновлено: 16:46
Известная блогерша из РФ уехала в Дубай из-за долгов
Российский блогер-банкрот Лиза Миллер. Фото: росСМИ

Российская блогерша и "бизнес-коуч" не платила по кредитам и из-за 233 миллионов рублей долга была признана неплатежеспособной. Сама гражданка страны-агрессора сбежала в Дубай, где продолжает продавать через Instagram свои бизнес-курсы.

Об этом сообщают российские медиа.

Реклама
Читайте также:

200 миллионов долгов российской блогерши

Известная блогерша из Российской Федерации Лиза Миллер решила объявить себя банкротом.

Причиной этого стали кредитные долги в размере 233 миллиона рублей.

Лиза Миллер, которая позиционировала себя как "бизнес-коуч", не рассчитывалась за кредиты, в результате чего Арбитражный суд Краснодара объявил Елизавету Батюту (настоящее имя Лизы Миллер) неплатежеспособной.

Что могут отобрать у блогера

Все ее имущество в России теперь подлежит продаже для погашения долгов.

Впрочем, как оказалось, из имущества на территории страны-агрессора у нее только две небольшие квартиры, в Москве и Краснодаре. В одной из квартир, столичной, живет муж блогера.

Сама Лиза Миллер сбежала из России в Дубай, где продолжила работать в Instagram, где ее страница имеет 6 миллионов подписчиков. Блогерша продает за деньги собственные бизнес-курсы.

Напомним, мы ранее писали о том, что другая известная российская блогерша, Мария Махмутова, заявила, что выпьет за то, чтобы все участники войны против Украины умерли.

Добавим, мы сообщали о том, что с Instagram-страницы российского блогера Анастасии Ивлеевой исчезли антивоенные посты.

блогеры россияне Дубай долги Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации