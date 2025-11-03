Известная блогерша из РФ уехала в Дубай из-за долгов

Российский блогер-банкрот Лиза Миллер. Фото: росСМИ

Российская блогерша и "бизнес-коуч" не платила по кредитам и из-за 233 миллионов рублей долга была признана неплатежеспособной. Сама гражданка страны-агрессора сбежала в Дубай, где продолжает продавать через Instagram свои бизнес-курсы.

Об этом сообщают российские медиа.

200 миллионов долгов российской блогерши

Известная блогерша из Российской Федерации Лиза Миллер решила объявить себя банкротом.

Причиной этого стали кредитные долги в размере 233 миллиона рублей.

Лиза Миллер, которая позиционировала себя как "бизнес-коуч", не рассчитывалась за кредиты, в результате чего Арбитражный суд Краснодара объявил Елизавету Батюту (настоящее имя Лизы Миллер) неплатежеспособной.

Что могут отобрать у блогера

Все ее имущество в России теперь подлежит продаже для погашения долгов.

Впрочем, как оказалось, из имущества на территории страны-агрессора у нее только две небольшие квартиры, в Москве и Краснодаре. В одной из квартир, столичной, живет муж блогера.

Сама Лиза Миллер сбежала из России в Дубай, где продолжила работать в Instagram, где ее страница имеет 6 миллионов подписчиков. Блогерша продает за деньги собственные бизнес-курсы.

