Україна
Російська блогерка втекла в Дубай від 200-мільйонного боргу

Російська блогерка втекла в Дубай від 200-мільйонного боргу

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 23:14
Оновлено: 16:46
Відома блогерка із РФ виїхала в Дубай через борги
Російська блогерка-банкрут Ліза Міллер. Фото: росЗМІ

Російська блогерка і "бізнес-коуч" не платила за кредитами і через 233 мільйони рублів боргу була визнана неплатоспроможною. Сама громадянка країни-агресора втекла в Дубай, де продовжує продавати через Instagram свої бізнес-курси.

Про це повідомляють російські медіа.

Читайте також:

200 мільйонів боргів російської блогерки

Відома блогерка із Російської Федерації Ліза Міллер вирішила оголосити себе банкрутом.

Причиною цього стали кредитні борги розміром 233 мільйони рублів.

Ліза Міллер, яка позиціонувала себе як "бізнес-коуч", не розраховувалася за кредити, внаслідок чого Арбітражний суд Краснодара оголосив Єлизавету Батюту (справжнє ім’я Лізи Міллер) неплатоспроможною.

Що можуть відібрати у блогерки

Усе її майно в Росії тепер підлягає продажу для погашення боргів.

Втім, як виявилося, із майна на території країни-агресора у неї лише дві невеликі квартири, у Москві та Краснодарі. У одній із квартир, столичній, живе чоловік блогерки.

Сама Ліза Міллер втекла із Росії в Дубай, де продовжила працювати в Instagram, де її сторінка має 6 мільйонів підписників. Блогерка продає за гроші власні бізнес-курси.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що інша відома російська блогерка, Марія Махмутова, заявила, що вип’є за те, щоб усі учасники війни проти України померли.

Додамо, ми повідомляли про те, що з Instagram-сторінки російської блогерки Анастасії Івлєєвої зникли антивоєнні пости.

блогери росіяни Дубай борги Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
