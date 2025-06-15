День Росії - блогерка розкритикувала головне свято РФ

Один із учасників війни в України, яких розкритикувала блогерка. Фото: росЗМІ

Відома російська блогерка заявила, що вип’є за те, щоб усі учасники війни проти України померли. Свято "День Росії" Марія Махмутова розкритикувала, наголосивши, що нема чого святкувати, бо росіяни дожилися до такого стану, коли, аби заробити грошей, ідуть убивати інших людей в "зону СВО".

Про це повідомили російські медіа.

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Відома російська блогерка Марія Махмутова розкритикувала святкування Дня Росії та російську армію.

"Що ви святкуєте в День Росії? Те, що ви убиваєте людей для того, щоб отримати гроші і купити поїсти?" — заявила блогерка, додавши кілька нецензурних фраз на адресу, як свята, так і військових.

Вона також заявила, що усі ті ордени та медалі, які отримують "герої СВО", фактично є тавром убивць, з яким доведеться жити не тільки їм самим, а і їхнім дітям.

Тому, додала Махмутова, вона залюбки випила б вина, якби завтра усі учасники "СВО" померли.

Блогерку, яка сказала правду про війну, затримали

Така різка, хоч і правдива, заява блогерки викликала прогнозовано негативну реакцію в російському суспільстві.

Наступного ж дня Марія Махмутова подзвонила в поліцію і заявила, що їй погрожують, а після цього навіть спробувала вчинити суїцид на камеру.

Поліція ж, приїхавши за викликом, не допомогла громадянці, а затримала її.

Хоча поки що жодних звинувачень їй не оголосили.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що саме в День Росії був відзначений "ювілей" — перший мільйон ліквідованих на території України у повномасштабній війні російських окупантів.

Додамо, ми повідомляли про те, що держсекретар США Марко Рубіо хитро привітав росіян із Днем Росії.