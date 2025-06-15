Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Російська блогерка облаяла "День Росії"

Російська блогерка облаяла "День Росії"

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 00:22
День Росії - блогерка розкритикувала головне свято РФ
Один із учасників війни в України, яких розкритикувала блогерка. Фото: росЗМІ
Ключові моменти "Герой СВО" як тавро Блогерку, яка сказала правду про війну, затримали

Відома російська блогерка заявила, що вип’є за те, щоб усі учасники війни проти України померли. Свято "День Росії" Марія Махмутова розкритикувала, наголосивши, що нема чого святкувати, бо росіяни дожилися до такого стану, коли, аби заробити грошей, ідуть убивати інших людей в "зону СВО".

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

"Герой СВО" як тавро

Відома російська блогерка Марія Махмутова розкритикувала святкування Дня Росії та російську армію.

"Що ви святкуєте в День Росії? Те, що ви убиваєте людей для того, щоб отримати гроші і купити поїсти?" — заявила блогерка, додавши кілька нецензурних фраз на адресу, як свята, так і військових.

Вона також заявила, що усі ті ордени та медалі, які отримують "герої СВО", фактично є тавром убивць, з яким доведеться жити не тільки їм самим, а і їхнім дітям.

Тому, додала Махмутова, вона залюбки випила б вина, якби завтра усі учасники "СВО" померли.

Блогерку, яка сказала правду про війну, затримали

Така різка, хоч і правдива, заява блогерки викликала прогнозовано негативну реакцію в російському суспільстві.

Наступного ж дня Марія Махмутова подзвонила в поліцію і заявила, що їй погрожують, а після цього навіть спробувала вчинити суїцид на камеру.

Поліція ж, приїхавши за викликом, не допомогла громадянці, а затримала її.

Хоча поки що жодних звинувачень їй не оголосили.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що саме в День Росії був відзначений "ювілей" — перший мільйон ліквідованих на території України у повномасштабній війні російських окупантів.

Додамо, ми повідомляли про те, що держсекретар США Марко Рубіо хитро привітав росіян із Днем Росії.

блогери росіяни війна в Україні Росія затримання
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації