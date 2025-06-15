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Главная Хроники Российская блогерша обругала "День России"

Российская блогерша обругала "День России"

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Дата публикации 15 июня 2025 00:22
День России - блогерша раскритиковала главный праздник РФ
Один из участников войны в Украине, которых раскритиковала блогерша. Фото: росСМИ
Ключові моменти "Герой СВО" как клеймо Блогера, которая сказала правду о войне, задержали

Известная российская блогерша заявила, что выпьет за то, чтобы все участники войны против Украины умерли. Праздник "День России" Мария Махмутова раскритиковала, отметив, что нечего праздновать, потому что россияне дожились до такого состояния, когда, чтобы заработать денег, идут убивать других людей в "зону СВО".

Об этом сообщили российские медиа.

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"Герой СВО" как клеймо

Известная российская блогер Мария Махмутова раскритиковала празднование Дня России и российскую армию.

"Что вы празднуете в День России? То, что вы убиваете людей для того, чтобы получить деньги и купить поесть? " — заявила блогерша, добавив несколько нецензурных фраз в адрес, как праздника, так и военных.

Она также заявила, что все те ордена и медали, которые получают "герои СВО", фактически являются клеймом убийц, с которым придется жить не только им самим, но и их детям.

Поэтому, добавила Махмутова, она охотно выпила бы вина, если бы завтра все участники "СВО" умерли.

Блогера, которая сказала правду о войне, задержали

Такое резкое, хоть и правдивое, заявление блогера вызвало прогнозируемо негативную реакцию в российском обществе.

На следующий же день Мария Махмутова позвонила в полицию и заявила, что ей угрожают, а после этого даже попыталась совершить суицид на камеру.

Полиция же, приехав по вызову, не помогла гражданке, а задержала ее.

Хотя пока что никаких обвинений ей не объявили.

Напомним, мы ранее писали о том, что именно в День России был отмечен "юбилей" — первый миллион ликвидированных на территории Украины в полномасштабной войне российских оккупантов.

Добавим, мы сообщали о том, что госсекретарь США Марко Рубио хитро поздравил россиян с Днем России.

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Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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