Россияне за границей - россиянка не смогла купить кольцо

Российский паспорт. Фото: росСМИ

Гражданам Российской Федерации начали отказывать в обслуживании на основании их документов. В Южной Корее россиянка не смогла приобрести кольцо в ювелирном магазине, потому что продавцы, увидев российский паспорт, отказались продавать товар.

Об этом сообщили российские медиа.

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Россияне в Южной Корее

Гражданка Российской Федерации попала в неприятное приключение со своим паспортом.

Инцидент произошел в Южной Корее, где жительница города Казань (столица Республики Татарстан) решила приобрести себе в ювелирном магазине украшение.

Но, как рассказала россиянка, сначала к ней и ее мужу минут 15 не подходили продавцы-консультанты.

Россиянам не продают

После того, как семейная пара россиян наконец решила приобрести украшение (кольцо ценой 2,1 тысячи долларов США), помешали их российские паспорта.

Россияне попросили оформить им tax free (то есть вернуть сумму налога на добавленную стоимость как покупателям с иностранным гражданством) и предоставили для этого свои документы.

Продавцы, заметив российские паспорта, пошли консультироваться с руководством магазина. После чего заявили, что они не могут продать кольцо — именно из-за российских документов покупателей.

Более того, россияне не смогли приобрести украшение даже без tax free, поскольку, как заявили продавцы, они теперь уже знают, что покупатели - граждане Российской Федерации.

Напомним, мы ранее писали о том, как гражданин России застрял во Вьетнаме без документов.

Добавим, мы сообщали о том, что российские туристы застряли на турецком курорте.