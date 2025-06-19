Росіяни за кордоном - росіянка не змогла купити каблучку

Російський паспорт. Фото: росЗМІ

Громадянам Російської Федерації почали відмовляти у обслуговуванні на підставі їхніх документів. У Південній Кореї росіянка не змогла придбати каблучку в ювелірній крамниці, бо продавці, побачивши російський паспорт, відмовилися продавати товар.

Про це повідомили російські медіа.

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Росіяни в Південній Кореї

Громадянка Російської Федерації втрапила у неприємну пригоду зі своїм паспортом.

Інцидент стався у Південній Кореї, де мешканка міста Казань (столиця Республіки Татарстан) вирішила придбати собі у ювелірній крамниці прикрасу.

Але, як розповіла росіянка, спочатку до неї та її чоловіка хвилин 15 не підходили продавці-консультанти.

Росіянам не продають

Після того ж, як сімейна пара росіян врешті вирішила придбати прикрасу (каблучку ціною 2,1 тисячі доларів США), на заваді стали їхні російські паспорти.

Росіяни попросили оформити їм tax free (тобто повернути суму податку на додану вартість як покупцям з іноземним громадянством) і надали для цього свої документи.

Продавці, помітивши російські паспорти, пішли консультуватися з керівництвом крамниці. Після чого заявили, що вони не можуть продати каблучку – саме через російські документи покупців.

Ба більше, росіяни не змогли придбати прикрасу навіть без tax free, оскільки, як заявили продавці, вони тепер уже знають, що покупці — громадяни Російської Федерації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як громадянин Росії застряг у В’єтнамі без документів.

Додамо, ми повідомляли про те, що російські туристи застрягли на турецькому курорті.