Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Росіянці в Кореї відмовилися продавати прикраси

Росіянці в Кореї відмовилися продавати прикраси

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 00:41
Росіяни за кордоном - росіянка не змогла купити каблучку
Російський паспорт. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Росіяни в Південній Кореї Росіянам не продають

Громадянам Російської Федерації почали відмовляти у обслуговуванні на підставі їхніх документів. У Південній Кореї росіянка не змогла придбати каблучку в ювелірній крамниці, бо продавці, побачивши російський паспорт, відмовилися продавати товар.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Росіяни в Південній Кореї

Громадянка Російської Федерації втрапила у неприємну пригоду зі своїм паспортом.

Інцидент стався у Південній Кореї, де мешканка міста Казань (столиця Республіки Татарстан) вирішила придбати собі у ювелірній крамниці прикрасу.

Але, як розповіла росіянка, спочатку до неї та її чоловіка хвилин 15 не підходили продавці-консультанти.

Росіянам не продають

Після того ж, як сімейна пара росіян врешті вирішила придбати прикрасу (каблучку ціною 2,1 тисячі доларів США), на заваді стали їхні російські паспорти.

Росіяни попросили оформити їм tax free (тобто повернути суму податку на додану вартість як покупцям з іноземним громадянством) і надали для цього свої документи.

Продавці, помітивши російські паспорти, пішли консультуватися з керівництвом крамниці. Після чого заявили, що вони не можуть продати каблучку – саме через російські документи покупців.

Ба більше, росіяни не змогли придбати прикрасу навіть без tax free, оскільки, як заявили продавці, вони тепер уже знають, що покупці — громадяни Російської Федерації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як громадянин Росії застряг у В’єтнамі без документів.

Додамо, ми повідомляли про те, що російські туристи застрягли на турецькому курорті.

росіяни російські паспорти Південна Корея Росія прикраси
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації