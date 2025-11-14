Россиянка с мачете в такси требовала от водителя включить шансон

Россиянка едет в такси. Фото: кадр из видео

В Самаре пассажирка такси напугала водителя, угрожая ему мачете из-за музыки в салоне. Женщину возмутил плейлист таксиста, после чего она достала из-под одежды мачете и "очень убедительно" попросила водителя включить шансон.

Видеозапись с камеры наблюдения из салона авто появилось в соцсетях.

Водителю такси угрожали мачете из-за шансона

Таксист признался, что от испуга даже снял ремень безопасности, чтобы в случае нападения иметь возможность быстро выпрыгнуть из авто. Конфликт завершился без пострадавших: как только в машине зазвучала желанная музыка, женщина успокоилась, сменила тон и уже вежливо уточнила маршрут, отметив, что им нужно ехать на кладбище.

Инцидент активно обсуждают в региональных соцсетях. Водитель заявил, что писать заявление в полицию не планирует, но считает этот случай "самым странным заказом" за все время работы.

