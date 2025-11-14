Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Россиянка угрожала таксисту мачете, чтобы он включил шансон

Россиянка угрожала таксисту мачете, чтобы он включил шансон

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 04:06
обновлено: 10:27
Россиянка с мачете в такси требовала от водителя включить шансон
Россиянка едет в такси. Фото: кадр из видео

В Самаре пассажирка такси напугала водителя, угрожая ему мачете из-за музыки в салоне. Женщину возмутил плейлист таксиста, после чего она достала из-под одежды мачете и "очень убедительно" попросила водителя включить шансон.

Видеозапись с камеры наблюдения из салона авто появилось в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Водителю такси угрожали мачете из-за шансона

Таксист признался, что от испуга даже снял ремень безопасности, чтобы в случае нападения иметь возможность быстро выпрыгнуть из авто. Конфликт завершился без пострадавших: как только в машине зазвучала желанная музыка, женщина успокоилась, сменила тон и уже вежливо уточнила маршрут, отметив, что им нужно ехать на кладбище.

Инцидент активно обсуждают в региональных соцсетях. Водитель заявил, что писать заявление в полицию не планирует, но считает этот случай "самым странным заказом" за все время работы.

Напомним, тем временем российские инженеры с провалом презентовали свое нахваленное изобретение. Робот рухнул прямо на сцене.

А в российской столице задержали супругов, которые годами похищали собак для сдачи их мяса в рестораны.

скандал оружие россияне Россия водитель
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации