Україна
Российские инженеры опозорились — изобретение сломалось на сцене

Российские инженеры опозорились — изобретение сломалось на сцене

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 04:06
обновлено: 10:03
В Москве во время презентации упал первый российский робот с ИИ
Российские изобретатели на сцене. Фото: кадр из видео

В Москве во время презентации первого российского антропоморфного робота с элементами искусственного интеллекта произошел курьезный инцидент. Машина упала прямо на сцене.

Видеозапись курьеза распространилась в соцсетях.

Читайте также:

Российский робот поломался в первые секунды презентации

Известно, что новейшую разработку под названием Aidol россияне с большой гордостью представили как первого отечественного робота-гуманоида, созданного в рамках проекта "Новая технологическая коалиция". По словам организаторов, устройство якобы могло работать автономно без подключения к сети и демонстрировать эмоции.

Тем не менее, во время демонстрации произошел курьез - робот медленно вышел на сцену в сопровождении сотрудников и попытался поприветствовать публику, подняв руку. Однако, по данным агентства "Москва", Aidol потерял равновесие и упал.

Очевидно после падения возникли технические неполадки, ведь презентацию остановили. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как сотрудники накрывают робота черной тканью, чтобы как можно скорее убрать его со сцены.

Напомним, тем временем российские заводы, работающие на ВПК, имеют серьезные проблемы с финансированием. Они вынуждены сокращать работников и тормозят выплату зарплат.

Также в октябре выяснилось, что Россия начала запускать по Украине ракеты, которые могут переносить ядерный заряд.

робот изобретение курьез инженеры Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
