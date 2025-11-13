В Москве во время презентации упал первый российский робот с ИИ

Российские инженеры опозорились — изобретение сломалось на сцене
В Москве во время презентации первого российского антропоморфного робота с элементами искусственного интеллекта произошел курьезный инцидент. Машина упала прямо на сцене.
Видеозапись курьеза распространилась в соцсетях.
Российский робот поломался в первые секунды презентации
Известно, что новейшую разработку под названием Aidol россияне с большой гордостью представили как первого отечественного робота-гуманоида, созданного в рамках проекта "Новая технологическая коалиция". По словам организаторов, устройство якобы могло работать автономно без подключения к сети и демонстрировать эмоции.
Тем не менее, во время демонстрации произошел курьез - робот медленно вышел на сцену в сопровождении сотрудников и попытался поприветствовать публику, подняв руку. Однако, по данным агентства "Москва", Aidol потерял равновесие и упал.
Очевидно после падения возникли технические неполадки, ведь презентацию остановили. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как сотрудники накрывают робота черной тканью, чтобы как можно скорее убрать его со сцены.
