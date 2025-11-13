Відео
Україна
Головна Хроніки Російські інженери зганьбилися — їх винахід зламався на сцені

Російські інженери зганьбилися — їх винахід зламався на сцені

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 04:06
Оновлено: 10:03
У Москві під час презентації впав перший російський робот із ШІ
Російські винахідники на сцені. Фото: кадр з відео

У Москві під час презентації першого російського антропоморфного робота з елементами штучного інтелекту стався курйозний інцидент. Машина впала просто на сцені.

Відеозапис курйозу поширився в соцмережах. 

Читайте також:

Російський робот поламався у перші секунди презентації

Відомо, що новітню розробку під назвою Aidol росіяни із великою гордістю представили як першого вітчизняного робота-гуманоїда, створеного в межах проєкту "Нова технологічна коаліція".  За словами організаторів, пристрій нібито міг працювати автономно без підключення до мережі та демонструвати емоції.

Проте, під час демонстрації стався курйоз — робот повільно вийшов на сцену в супроводі співробітників і спробував привітати публіку, піднявши руку. Однак, за даними агентства "Москва", Aidol втратив рівновагу та впав.

Вочевидь після падіння виникли технічні негаразди, адже презентацію зупинили. На відео, поширеному у соцмережах, видно, як співробітники накривають робота чорною тканиною, щоб якомога швидше прибрати його зі сцени.

Нагадаємо, тим часом російські заводи, що працюють на ВПК, мають серйозні проблеми із фінансуванням. Вони змушені скорочувати працівників та гальмують виплату зарплат. 

Також у жовтні з'ясувалося, що Росія почала запускати по Україні ракети, що можуть переносити ядерний заряд.

Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
