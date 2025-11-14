Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Росіянка погрожувала таксисту мачете, щоб він увімкнув шансон

Росіянка погрожувала таксисту мачете, щоб він увімкнув шансон

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 04:06
Оновлено: 10:27
Росіянка з мачете у таксі вимагала водія увімкнути шансон
Росіянка їде у таксі. Фото: кадр з відео

У Самарі пасажирка таксі налякала водія, погрожуючи йому мачете через музику в салоні. Жінку обурив плейлист таксиста, після чого вона дістала з-під одягу мачете та "дуже переконливо" попросила водія увімкнути шансон.

Відеозапис з камери спостереження з салону авто з'явилося у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Водію таксі погрожували мачете через шансон

Таксист зізнався, що від переляку навіть зняв ремінь безпеки, щоб у разі нападу мати змогу швидко вистрибнути з авто. Конфлікт завершився без постраждалих: щойно в машині пролунала бажана музика, жінка заспокоїлася, змінила тон і вже ввічливо уточнила маршрут, зазначивши, що їм потрібно їхати на кладовище.

Інцидент активно обговорюють у регіональних соцмережах. Водій заявив, що писати заяву до поліції не планує, але вважає цей випадок "найдивнішим замовленням" за весь час роботи.

Нагадаємо, тим часом російські інженери з провалом презентували свій нахвалений винахід. Робот звалився прямо на сцені. 

А в російській столиці затримали подружжя, яке роками викрадало собак для здачі їх м'яса у ресторани. 

скандал зброя росіяни Росія водій
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації