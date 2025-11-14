Росіянка з мачете у таксі вимагала водія увімкнути шансон

Росіянка їде у таксі. Фото: кадр з відео

У Самарі пасажирка таксі налякала водія, погрожуючи йому мачете через музику в салоні. Жінку обурив плейлист таксиста, після чого вона дістала з-під одягу мачете та "дуже переконливо" попросила водія увімкнути шансон.

Відеозапис з камери спостереження з салону авто з'явилося у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

Водію таксі погрожували мачете через шансон

Таксист зізнався, що від переляку навіть зняв ремінь безпеки, щоб у разі нападу мати змогу швидко вистрибнути з авто. Конфлікт завершився без постраждалих: щойно в машині пролунала бажана музика, жінка заспокоїлася, змінила тон і вже ввічливо уточнила маршрут, зазначивши, що їм потрібно їхати на кладовище.

Інцидент активно обговорюють у регіональних соцмережах. Водій заявив, що писати заяву до поліції не планує, але вважає цей випадок "найдивнішим замовленням" за весь час роботи.

Нагадаємо, тим часом російські інженери з провалом презентували свій нахвалений винахід. Робот звалився прямо на сцені.

А в російській столиці затримали подружжя, яке роками викрадало собак для здачі їх м'яса у ресторани.