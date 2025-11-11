У Москві пара вбила понад 20 собак — здавали м'ясо в ресторан

Чоловік, який крав собак. Фото: кадр з відео

У Москві затримали 67-річного чоловіка, якого місцеві жителі вважають серійним викрадачем собак. За даними слідства, він роками діяв разом із дружиною, а м'ясо вбитих тварин, імовірно, здавав до ресторанів азійської кухні.

В Росії чоловік з дружиною здавав собаче м'ясо в ресторани

За даними журналістів, востаннє чоловік вкрав собаку в районі Остаф’єво: він заманив шестирічну бордер-колі ласощами, посадив у машину та вивіз у напрямку Подольська. Собаку знайти живою не вдалося. За цей злочин чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

За інформацією російських медіа, підозрюваного звуть Сергій Пай, йому 67 років. Місцеві жителі стверджують, що він разом із дружиною Луїзою діяв ще з 2019 року. За цей час подружжя нібито викрало понад 20 домашніх собак — від мисливських порід до декоративних. Тварин вбивали, а м’ясо, за попередніми даними, здавали в корейські ресторани.

Жителі району роками намагалися довести причетність пари до зникнення тварин, збирали докази та зверталися до поліції. Затримати чоловіка вдалося лише після останньої крадіжки, коли очевидці запам’ятали марку та номер його автомобіля.

Наразі поліція перевіряє Сергія Пая на причетність до інших випадків зникнення тварин у Москві та Підмосков’ї. Проти нього відкрито кримінальне провадження за статтею про крадіжку, однак правоохоронці не виключають перекваліфікацію справи після проведення експертиз.

