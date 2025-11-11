Видео
Україна
Супруги из Москвы похищали собак и сдавали мясо в рестораны

Супруги из Москвы похищали собак и сдавали мясо в рестораны

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 04:06
обновлено: 12:46
В Москве пара убила более 20 собак — сдавали мясо в ресторан
Мужчина, который воровал собак. Фото: кадр из видео

В Москве задержали 67-летнего мужчину, которого местные жители считают серийным похитителем собак. По данным следствия, он годами действовал вместе с женой, а мясо убитых животных, предположительно, сдавал в рестораны азиатской кухни.

Об этом сообщают росСМИ.

По данным журналистов, последний раз мужчина украл собаку в районе Остафьево: он заманил шестилетнюю бордер-колли лакомством, посадил в машину и вывез в направлении Подольска. Собаку найти живой не удалось. За это преступление мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации российских медиа, подозреваемого зовут Сергей Пай, ему 67 лет. Местные жители утверждают, что он вместе с женой Луизой действовал еще с 2019 года. За это время супруги якобы похитили более 20 домашних собак - от охотничьих пород до декоративных. Животных убивали, а мясо, по предварительным данным, сдавали в корейские рестораны.

Жители района годами пытались доказать причастность пары к исчезновению животных, собирали доказательства и обращались в полицию. Задержать мужчину удалось только после последней кражи, когда очевидцы запомнили марку и номер его автомобиля.

Сейчас полиция проверяет Сергея Пая на причастность к другим случаям исчезновения животных в Москве и Подмосковье. Против него открыто уголовное производство по статье о краже, однако правоохранители не исключают переквалификацию дела после проведения экспертиз.

Напомним, тем временем российские подростки в одном из регионов устроили кровавые уличные бои по мотивам культового фильма.

А в Челябинской области банда бездомных терроризирует детей — полиция РФ разводит руками.

скандал убийство животные рестораны Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
