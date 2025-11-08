Бойцовский клуб в Краснодаре — пострадали дети, что известно

Подростки дерутся. Фото: кадр из видео

В российском Краснодаре вызвал резонанс подростковый "Бойцовский клуб", который создали местные школьники. По сообщениям жителей нескольких районов, группа из около тридцати подростков в возрасте от 12 до 16 лет массово собирается во дворах без камер наблюдения, чтобы устраивать жестокие драки.

Об этом сообщают росСМИ.

По словам очевидцев, они умышленно ищут места, где нет видеонаблюдения, снимают избиения на телефоны и выкладывают ролики в соцсетях. Участники ломают друг другу кости, разбивают лица и нередко попадают в больницы.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры и нецензурную лексику 18+!

Кто организовал подросткам в Краснодаре массовые бои без правил

Местные называют 16-летнюю девушку по имени Лиза местным "Тайлером Дерденом" в честь героя культового фильма "Бойцовский клуб". У нее короткая стрижка, нет передних зубов, и, по словам соседей, она "любит драться". Именно ее считают организатором этих "боев". Почти все участники, включая Лизу, занимаются единоборствами.

Девочка Лиза, которую считают организатором боев без правил. Фото: соцсети

Российские подростки бьют всех, кто попадется на пути

Последствия уже серьезные: по меньшей мере четверо детей получили травмы. Известно, что 14-летнюю девочку избили до потери сознания - у нее перелом носа, выбитые зубы и гематомы по всему телу. Один из взрослых мужчин, который попытался сделать замечание, получил удар по голове, после чего временно потерял память. Местные жители требуют остановить деятельность этой группы, которая терроризирует дворы.

Что такое "Бойцовский клуб"

Название подростковой группы — отсылка к фильму "Бойцовский клуб" (англ. Fight Club), снятого режиссером Дэвидом Финчером в 1999 году по одноименному роману Чака Паланика.

В ленте речь идет о мужчине, который вместе с загадочным Тайлером Дерденом создает подпольный клуб, где мужчины дерутся без правил, чтобы выплеснуть агрессию и протест против общества потребления.

Фильм с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в главных ролях стал культовым — его цитируют и пародируют, но в реальности сюжет неоднократно подражали подростки, не понимая, что история является сатирой на деструктивную мужественность и хаос, а не призывом к насилию.

Между прочим, в России один из фильмов Дэвида Финчера подвергся цензуре — из реплик главных героев убрали напоминания о соцсетях и интиме.

Напомним, также в одном из российских городов поход детей в кинотеатр закончился трагедией из-за ошибки работника.