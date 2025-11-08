Бійцівський клуб у Краснодарі — постраждали діти, що відомо

Підлітки б'ються. Фото: кадр з відео

У російському Краснодарі викликав резонанс підлітковий "Бійцівський клуб", який створили місцеві школярі. За повідомленнями мешканців кількох районів, група з близько тридцяти підлітків віком від 12 до 16 років масово збирається у дворах без камер спостереження, щоб влаштовувати жорстокі бійки.

Про це повідомляють росЗМІ.

В Росії підлітки влаштовують криваві бої для контенту

За словами очевидців, вони навмисне шукають місця, де немає відеоспостереження, знімають побиття на телефони й викладають ролики у соцмережах. Учасники ламають одне одному кістки, розбивають обличчя й нерідко потрапляють до лікарень.

Увага! Відео містить чутливі кадри та нецензурну лексику 18+!

Хто організував підліткам у Краснодарі масові бої без правил

Місцеві називають 16-річну дівчину на ім’я Ліза місцевим "Тайлером Дерденом" на честь героя культового фільму "Бійцівський клуб". У неї коротка стрижка, немає передніх зубів, і, за словами сусідів, вона "любить битися". Саме її вважають організаторкою цих "боїв". Майже всі учасники, включно з Лізою, займаються єдиноборствами.

Дівчинка Ліза, яку вважають організаторкою боїв без правил. Фото: соцмережі

Російські підлітки гамселять усіх, хто трапиться на шляху

Наслідки вже серйозні: щонайменше четверо дітей отримали травми. Відомо, що 14-річну дівчинку побили до втрати свідомості — у неї перелом носа, вибиті зуби та гематоми по всьому тілу. Один із дорослих чоловіків, який спробував зробити зауваження, отримав удар по голові, після чого тимчасово втратив пам’ять. Місцеві мешканці вимагають зупинити діяльність цієї групи, яка тероризує двори.

Що таке "Бійцівський клуб"

Назва підліткової групи — відсилання до фільму "Бійцівський клуб" (англ. Fight Club), знятого режисером Девідом Фінчером у 1999 році за однойменним романом Чака Паланіка.

У стрічці йдеться про чоловіка, який разом із загадковим Тайлером Дерденом створює підпільний клуб, де чоловіки б’ються без правил, щоб виплеснути агресію та протест проти суспільства споживання.

Фільм із Бредом Піттом і Едвардом Нортоном у головних ролях став культовим — його цитують і пародіюють, але в реальності сюжет неодноразово наслідували підлітки, не розуміючи, що історія є сатирою на деструктивну мужність і хаос, а не закликом до насильства.

Між іншим, в Росії один з фільмів Девіда Фінчера піддався цензурі — з реплік головних героїв забрали нагадування про соцмережі та інтим.

Нагадаємо, також в одному із російських міст похід дітей до кінотеатру закінчився трагедією через помилку працівника.