Головна Хроніки В Росії у кінотеатрі десяткам дітей випалили очі — що сталося

В Росії у кінотеатрі десяткам дітей випалили очі — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 22:54
Оновлено: 10:26
У Хакасії діти отримали опіки очей після сеансу в кінотеатрі
Кінотеатр в Абакані. Фото: росЗМІ

У місті Абакан (Хакасія, Росія) 32 відвідувачі кінотеатру "Наутілус", серед яких було 20 дітей, зазнали сильних опіків очей після перегляду фільму. Працівник закладу перед початком показу забув вимкнути бактерицидну ультрафіолетову лампу, яка використовувалася для знезараження приміщення.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

В Росії ледь не осліпили дітей під час перегляду кінофільму 

Через помилку працівника кінотеатру під час сеансу глядачі отримали опромінення, що призвело до опіків рогівки та сітківки.

За кілька годин після сеансу люди почали скаржитися на сильний біль в очах і порушення зору. Усі постраждалі звернулися по медичну допомогу.

Нині пацієнти проходять амбулаторне лікування — госпіталізація нікому не знадобилася. Стан усіх оцінюють як стабільний, загрози втрати зору немає.

Правоохоронні органи уже розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу РФ щодо надання послуг, небезпечних для життя та здоров’я людини.

Нагадаємо, в Росії на полицях магазинів та на онлайн-маркетплейсах з'явилися іграшкові "Шахеди"

Також в Росії заарештували опікунку дітей з Маріуполя — її підозрюють у торгівлі дітьми. 

скандал діти кінотеатри Росія лікарня
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
