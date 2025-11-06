У РФ цензурували фільм "Зникла" — прибрали згадки Google, Facebook та наркотики

Кадр з фільму "Зникла". Фото: кадр з відео

Російський онлайн-кінотеатр "Амедіатека" цензурував фільм Девіда Фінчера "Зникла" (2014). Там вирішили видалити сцени та репліки, у яких згадуються Google, Facebook, наркотичні засоби, самогубство та інші теми.

Про це повідомляє видання "Верстка".

У фільмі є сцена, як до головного героя приходить коханка і він намагається з'ясувати, як виник витік інформації. У першій вирізаній сцені герой Нік Данн запитує свою коханку:

"Ти нікому не розповідала про нас? Згадай, Енді. У смс або на Facebook?".

На що та відповідає:

"Facebook? Я користуюся одноразовим телефоном".

У відредагованій версії, яку транслює "Амедіатека", згадку про соцмережу прибрали повністю і залишили лише короткий діалог без контексту, де дівчина відповідає, що користується лише одноразовим телефонлм.

Подібне сталося і з іншою сценою, де герой спілкується з чоловіком, якого колись звинуватили у зґвалтуванні. В оригіналі той каже, що його життя зруйноване, адже "якщо забити ім’я в Google", усі бачать його минуле. У російській версії фраза про Google зникла — він лише скаржиться, що не може знайти роботу.

Варто зазначити, що компанія Meta, якій належить й Facebook, була визнана у Росії "екстремістською" організацією, тож згадка про соцмережу могла стати причиною цензури.

Крім того, з фільму прибрали діалоги, де йшлося про небажання героїні мати дітей, сцени з наркотиками, суїцидом і натяками на стосунки між головним героєм та його сестрою. Навіть назву ліків "бенадрил", які продаються у США без рецепта, вирізали з дубляжу. А ще було вирізано слово "содомія", яке головна героїня вимовляє в кінці.

