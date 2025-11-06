Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В Росії з фільму Фінчера вирізали згадки про Google і Facebook

В Росії з фільму Фінчера вирізали згадки про Google і Facebook

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 23:14
Оновлено: 10:19
У РФ цензурували фільм "Зникла" — прибрали згадки Google, Facebook та наркотики
Кадр з фільму "Зникла". Фото: кадр з відео

Російський онлайн-кінотеатр "Амедіатека" цензурував фільм Девіда Фінчера "Зникла" (2014). Там вирішили видалити сцени та репліки, у яких згадуються Google, Facebook, наркотичні засоби, самогубство та інші теми.

Про це повідомляє видання "Верстка".

Реклама
Читайте також:

В Росії вирішили цензурувати фільм відомого режисера

У фільмі є сцена, як до головного героя приходить коханка і він намагається з'ясувати, як виник витік інформації. У першій вирізаній сцені герой Нік Данн запитує свою коханку:

"Ти нікому не розповідала про нас? Згадай, Енді. У смс або на Facebook?".

На що та відповідає:

"Facebook? Я користуюся одноразовим телефоном".

У відредагованій версії, яку транслює "Амедіатека", згадку про соцмережу прибрали повністю і залишили лише короткий діалог без контексту, де дівчина відповідає, що користується лише одноразовим телефонлм. 

Подібне сталося і з іншою сценою, де герой спілкується з чоловіком, якого колись звинуватили у зґвалтуванні. В оригіналі той каже, що його життя зруйноване, адже "якщо забити ім’я в Google", усі бачать його минуле. У російській версії фраза про Google зникла — він лише скаржиться, що не може знайти роботу.

Варто зазначити, що компанія Meta, якій належить й Facebook, була визнана у Росії "екстремістською" організацією, тож згадка про соцмережу могла стати причиною цензури. 

Крім того, з фільму прибрали діалоги, де йшлося про небажання героїні мати дітей, сцени з наркотиками, суїцидом і натяками на стосунки між головним героєм та його сестрою. Навіть назву ліків "бенадрил", які продаються у США без рецепта, вирізали з дубляжу. А ще було вирізано слово "содомія", яке головна героїня вимовляє в кінці.

Нагадаємо, також журналісти викрили кремлівського диктатора у черговій брехні. Виявилось, що Володимир Путін записує більшість своїх відеозаписів заздалегідь — на відеокадрах помітили "жирні ляпи".

Тим часом білоруська реперка відправила повну вантажівку гуманітарної допомоги окупантам.

фільм соцмережі кінотеатри пропаганда Росія цензура
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації