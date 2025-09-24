Видео
Главная Хроники Россиянина посадили за критику сторонников Навального

Россиянина посадили за критику сторонников Навального

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 23:14
Срок оппоненту Навального - гражданина РФ осудили за критику сторонников Навального
Суд в Калининграде. Фото: росСМИ

В Калининградской области Российской Федерации мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы. Россиянин критиковал не столько кремлевский режим, сколько его оппонентов, российскую оппозицию и сторонников Алексея Навального.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Репрессии против того, кто критикует оппозицию

В России продолжаются репрессии против всех, кто не поддерживает "специальную военную операцию" (так Кремль называет полномасштабную войну против Украины, развязанную в 2022 году).

При этом жертвами этих репрессий все чаще становятся те, кто так или иначе выступают против российской оппозиции.

Так, в Калининграде осудили мужчину, который критиковал так называемых "хороших россиян" и сторонников убитого в колонии российского оппозиционера Алексея Навального.

За что формально посадили критика сторонников Навального

Мужчина критиковал эти антипутинские категории в комментариях на канале бывшего олигарха Михаила Ходорковского, признанного нынешней российской властью иноагентом.

Критика была связана с разговорами о смене власти в России, гражданин писал, что российская оппозиция действует плохо, а должна хотя бы донатить украинским военным, если не может взять в руки автомат и снести путинский режим.

Формально же калининградца осудили за то, что у него дома нашли пистолет с 40 патронами.

За это он получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, мы ранее писали о том, что актера Алексея Панина в России заочно приговорили к шести годам колонии.

Добавим, мы сообщали о том, что российского студента посадили за донат Украине.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
