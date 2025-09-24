Строк опоненту Навального - громадянина РФ засудили за критику прихильників Навального

Суд у Калінінграді. Фото: росЗМІ

У Калінінградській області Російської Федерації чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі. Росіянин критикував не стільки кремлівський режим, скільки його опонентів, російську опозицію і прихильників Олексія Навального.

Про це повідомили російські медіа.

Репресії проти того, хто критикує опозицію

В Росії продовжуються репресії проти усіх, хто не підтримує "спеціальну воєнну операцію" (так Кремль називає повномасштабну війну проти України, розв’язану 2022 року).

При цьому жертвами цих репресій усе частіше стають ті, хто так чи інакше виступають проти російської опозиції.

Так, у Калінінграді засудили чоловіка, який критикував так званих "хороших росіян" і прихильників убитого в колонії російського опозиціонера Олексія Навального.

За що формально посадили критика прихильників Навального

Чоловік критикував ці антипутінські категорії в коментарях на каналі колишнього олігарха Михайла Ходорковського, визнаного нинішньою російською владою іноагентом.

Критика була пов’язана із розмовами про зміну влади в Росії, громадянин писав, що російська опозиція діє погано, а має хоча б донатити українським військовим, якщо не може взяти в руки автомат і знести путінський режим.

Формально ж калінінградця засудили за те, що у нього вдома знайшли пістолет із 40 набоями.

За це він отримав чотири роки позбавлення волі у колонії загального режиму.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що актора Олексія Паніна в Росії заочно засудили до шести років колонії.

Додамо, ми повідомляли про те, що російського студента посадили за донат Україні.