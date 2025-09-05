Видео
Россиянин зарезал девушку в кафе из-за проблем с потенцией

Россиянин зарезал девушку в кафе из-за проблем с потенцией

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 03:50
В России мужчина зарезал работницу кафе - причина
Следователь на месте кровавой расправы. Фото: росСМИ

В российском городе Новокузнецк мужчина зарезал работницу кафе. Одной из причин убийства незнакомой ему девушки стали проблемы злоумышленника с потенцией.

Об этом сообщают российские медиа.

Убийство незнакомки в кафе

В России продолжается настоящая эпидемия бытовых убийств, связанных с мелочными мотивами или вообще немотивированных.

Так, в городе Новокузнецк Кемеровской области мужчина зарезал сотрудницу кафе.

Мужчина пришел в заведение, просидел там час за столиком, после чего перепрыгнул через кассовую стойку и напал на одну из сотрудниц.

По предварительным данным, убийца и жертва вообще не были знакомы.

Проблемы с эрекцией как причина страшного преступления

После убийства девушки злоумышленник попытался зарезать еще двух сотрудников кафе мужского пола.

Впрочем, тем удалось убежать, поэтому зверства в кафе закончились одной жертвой.

После этого убийца начал банально громить заведение питания.

Во время этого процесса он кричал что-то вроде "у меня вырезаны все органы" и "не стоит", намекая на проблемы с потенцией, которые якобы и привели его к такому страшному поступку.

Какое же отношение имела убитая к потенции убийцы, с которым не была знакома, доподлинно неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что россиянин убил сына за компьютерную игру.

Добавим, мы сообщали о том, что в центре Москвы прямо в машине убили бизнесмена.

