В России мужчина зарезал работницу кафе - причина

Россиянин зарезал девушку в кафе из-за проблем с потенцией
В российском городе Новокузнецк мужчина зарезал работницу кафе. Одной из причин убийства незнакомой ему девушки стали проблемы злоумышленника с потенцией.
Об этом сообщают российские медиа.
Убийство незнакомки в кафе
В России продолжается настоящая эпидемия бытовых убийств, связанных с мелочными мотивами или вообще немотивированных.
Так, в городе Новокузнецк Кемеровской области мужчина зарезал сотрудницу кафе.
Мужчина пришел в заведение, просидел там час за столиком, после чего перепрыгнул через кассовую стойку и напал на одну из сотрудниц.
По предварительным данным, убийца и жертва вообще не были знакомы.
Проблемы с эрекцией как причина страшного преступления
После убийства девушки злоумышленник попытался зарезать еще двух сотрудников кафе мужского пола.
Впрочем, тем удалось убежать, поэтому зверства в кафе закончились одной жертвой.
После этого убийца начал банально громить заведение питания.
Во время этого процесса он кричал что-то вроде "у меня вырезаны все органы" и "не стоит", намекая на проблемы с потенцией, которые якобы и привели его к такому страшному поступку.
Какое же отношение имела убитая к потенции убийцы, с которым не была знакома, доподлинно неизвестно.
