В Росії чоловік зарізав працівницю кафе - причина

Слідчий на місці кривавої розправи. Фото: росЗМІ

У російському місті Новокузнецьк чоловік зарізав працівницю кафе. Однією із причин убивства незнайомої йому дівчини стали проблеми зловмисника з потенцією.

Про це повідомляють російські медіа.

Убивство незнайомки в кафе

В Росії продовжується справжня епідемія побутових убивств, пов’язаних із дріб’язковими мотивами чи взагалі невмотивованих.

Так, у місті Новокузнецьк Кемеровської області чоловік зарізав співробітницю кафе.

Чоловік прийшов у заклад, просидів там годину за столиком, після чого перестрибнув через касову стійку і напав на одну із співробітниць.

За попередніми даними, убивця і жертва взагалі не були знайомі.

Проблеми із ерекцією як причина страшного злочину

Після убивства дівчини зловмисник спробував зарізати ще двох співробітників кафе чоловічої статі.

Втім, тим вдалося утекти, тож звірства в кафе закінчилися однією жертвою.

Після цього убивця почав банально громити заклад харчування.

Під час цього процесу він кричав щось на кшталт "у мене вирізані усі органи" та "не стоїть", натякаючи на проблеми з потенцією, які нібито й привели його до такого страшного вчинку.

Яке ж відношення мала убита до потенції убивці, з яким не була знайома, достеменно невідомо.

