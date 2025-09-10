В России мужчина убил свою семью - подробности и решение суда

Россиянин убил всех своих детей — что решил суд
В Красноярском крае Российской Федерации из-за отравления погибли четверо детей в многодетной семье. Суд признал виновным в этих смертях отца детей.
Отравление целой семьи
В Российской Федерации произошел уникальный случай — отец отравил всех своих детей.
В Красноярском крае в реанимационное отделение попала многодетная семья — родители и четверо детей.
Выжили только взрослые, а все несовершеннолетние (13-летний мальчик и девочки 6, 11 и 12 лет) умерли.
Виновником их гибели был признан отец.
Отец убил четырех своих детей
Следствие установило, что мужчина побрызгал в доме дихлофос, а затем недостаточно хорошо проветрил помещение.
Дихлофос попал на еду, посуду, одежду и мебель, в результате чего вся семья была отравлена.
За убийство по неосторожности отца-детоубийцу суд признал виновным и назначил ему наказание в виде двух лет условно.
