Главная Хроники Россиянин убил всех своих детей — что решил суд

Россиянин убил всех своих детей — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 19:06
В России мужчина убил свою семью - подробности и решение суда
Мужчина, который отравил своих детей, на суде. Фото: росСМИ

В Красноярском крае Российской Федерации из-за отравления погибли четверо детей в многодетной семье. Суд признал виновным в этих смертях отца детей.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Отравление целой семьи

В Российской Федерации произошел уникальный случай — отец отравил всех своих детей.

В Красноярском крае в реанимационное отделение попала многодетная семья — родители и четверо детей.

Выжили только взрослые, а все несовершеннолетние (13-летний мальчик и девочки 6, 11 и 12 лет) умерли.

Виновником их гибели был признан отец.

Отец убил четырех своих детей

Следствие установило, что мужчина побрызгал в доме дихлофос, а затем недостаточно хорошо проветрил помещение.

Дихлофос попал на еду, посуду, одежду и мебель, в результате чего вся семья была отравлена.

За убийство по неосторожности отца-детоубийцу суд признал виновным и назначил ему наказание в виде двух лет условно.

Напомним, мы ранее писали о том, что россиянин убил сына за компьютерную игру.

Добавим, мы сообщали о том, что российский студент убил девушку за наркотики, но сумел не попасть за решетку.

дети убийство россияне родители Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
