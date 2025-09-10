Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Росіянин убив усіх своїх дітей — що вирішив суд

Росіянин убив усіх своїх дітей — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 19:06
В Росії чоловік убив свою сімю - подробиці та рішення суду
Чоловік, який отруїв своїх дітей, на суді. Фото: росЗМІ

У Красноярському краї Російської Федерації через отруєння загинуло четверо дітей у багатодітній сім’ї. Суд визнав винним у цих смертях батька дітей.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Отруєння цілої родини

В Російській Федерації стався унікальний випадок — батько отруїв усіх своїх дітей.

У Красноярському краї до реанімаційного відділення потрапила багатодітна родина — батьки і четверо дітей.

Вижили лише дорослі, а усі неповнолітні (13-річний хлопчик та дівчата 6, 11 та 12 років) померли.

Винуватцем їхньої загибелі був визнаний батько.

Батько убив чотирьох своїх дітей

Слідство встановило, що чоловік побризкав у хаті дихлофос, а потім недостатньо добре провітрив приміщення.

Дихлофос потрапив на їжу, посуд, одяг та меблі, внаслідок цього уся сім’я була отруєна.

За убивство з необережності батька-дітовбивцю суд визнав винним і призначив йому покарання у вигляді двох років умовно.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що росіянин убив сина за комп'ютерну гру.

Додамо, ми повідомляли про те, що російський студент убив дівчину за наркотики, але зумів не потрапити за ґрати.

діти вбивство росіяни батьки Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації