В Росії чоловік убив свою сімю - подробиці та рішення суду

Чоловік, який отруїв своїх дітей, на суді.

У Красноярському краї Російської Федерації через отруєння загинуло четверо дітей у багатодітній сім’ї. Суд визнав винним у цих смертях батька дітей.

Про це повідомили російські медіа.

Отруєння цілої родини

В Російській Федерації стався унікальний випадок — батько отруїв усіх своїх дітей.

У Красноярському краї до реанімаційного відділення потрапила багатодітна родина — батьки і четверо дітей.

Вижили лише дорослі, а усі неповнолітні (13-річний хлопчик та дівчата 6, 11 та 12 років) померли.

Винуватцем їхньої загибелі був визнаний батько.

Батько убив чотирьох своїх дітей

Слідство встановило, що чоловік побризкав у хаті дихлофос, а потім недостатньо добре провітрив приміщення.

Дихлофос потрапив на їжу, посуд, одяг та меблі, внаслідок цього уся сім’я була отруєна.

За убивство з необережності батька-дітовбивцю суд визнав винним і призначив йому покарання у вигляді двох років умовно.

