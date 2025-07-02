В России мужчина обозвал работника Wildberries и показал задницу

Россиянин-ксенофоб устроил стриптиз в публичном месте
Под Москвой российский ксенофоб устроил настоящий скандал в пункте выдачи товаров интернет-магазина. Мужчина обматерил работницу пункта, показал ей задницу, а потом еще и устроил драку с другим посетителем заведения.
Об этом написали российские медиа.
Маты и голая задница
Российские граждане, известные своими ксенофобскими заявлениями, иногда сочетают эту характерную черту с совершенно неожиданными перфомансами.
Так, один из россиян устроил в подмосковном пункте выдачи интернет-магазина Wildberries настоящее шоу.
Мужчина, которому что-то не понравилось, начал обзывать работницу пункта нецензурной лексикой и ксенофобскими выражениями вроде "чурка".
Этого ему показалось мало, поэтому россиянин решил устроить спонтанный стриптиз — снял штаны и показал работнице задницу.
Драка и уголовное дело
Кроме того, стриптизер-ксенофоб начал драку — причем не с работниками Wildberries, а с другим клиентом интернет-магазина.
В конце концов мужчину выгнали из пункта выдачи.
Впоследствии стало известно, что этот человек хорошо известен местным жителям, потому что часто злоупотребляет алкогольными напитками и пугает соседей.
Также в 2022 году стриптизер-ксенофоб проходил подозреваемым по уголовному делу, но до решения суда дело пока не дошло, поэтому он позволяет себе такие перфомансы.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России извращенец напал на спортсменку во время пробежки.
Добавим, мы сообщали о том, что россиянка отреклась от своего 16-летнего сына, потому что тот, мол, не поддерживает "специальную военную операцию".
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