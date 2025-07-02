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Главная Хроники Россиянин-ксенофоб устроил стриптиз в публичном месте

Россиянин-ксенофоб устроил стриптиз в публичном месте

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 03:15
В России мужчина обозвал работника Wildberries и показал задницу
Пункт выдачи российского интернет-магазина, в котором и произошел скандал. Фото: росСМИ

Под Москвой российский ксенофоб устроил настоящий скандал в пункте выдачи товаров интернет-магазина. Мужчина обматерил работницу пункта, показал ей задницу, а потом еще и устроил драку с другим посетителем заведения.

Об этом написали российские медиа.

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Российские граждане, известные своими ксенофобскими заявлениями, иногда сочетают эту характерную черту с совершенно неожиданными перфомансами.

Так, один из россиян устроил в подмосковном пункте выдачи интернет-магазина Wildberries настоящее шоу.

Мужчина, которому что-то не понравилось, начал обзывать работницу пункта нецензурной лексикой и ксенофобскими выражениями вроде "чурка".

Этого ему показалось мало, поэтому россиянин решил устроить спонтанный стриптиз — снял штаны и показал работнице задницу.

Драка и уголовное дело

Кроме того, стриптизер-ксенофоб начал драку — причем не с работниками Wildberries, а с другим клиентом интернет-магазина.

В конце концов мужчину выгнали из пункта выдачи.

Впоследствии стало известно, что этот человек хорошо известен местным жителям, потому что часто злоупотребляет алкогольными напитками и пугает соседей.

Также в 2022 году стриптизер-ксенофоб проходил подозреваемым по уголовному делу, но до решения суда дело пока не дошло, поэтому он позволяет себе такие перфомансы.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России извращенец напал на спортсменку во время пробежки.

Добавим, мы сообщали о том, что россиянка отреклась от своего 16-летнего сына, потому что тот, мол, не поддерживает "специальную военную операцию".

драка скандал россияне Москва Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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