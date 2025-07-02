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Головна Хроніки Росіянин-ксенофоб влаштував стриптиз у публічному місці

Росіянин-ксенофоб влаштував стриптиз у публічному місці

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 03:15
В Росіі чоловік обізвав працівника Wildberries і показав дупу
Пункт видачі російської інтернет-крамниці, у якій і стався скандал. Фото: росЗМІ

Під Москвою російський ксенофоб влаштував справжній скандал у пункті видачі товарів інтернет-крамниці. Чоловік обматюкав працівницю пункту, показав їй дупу, а потім ще й влаштував бійку з іншим відвідувачем закладу.

Про це написали російські медіа.

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Російські громадяни, відомі своїми ксенофобськими заявами, іноді поєднують цю характерну рису із зовсім несподіваними перфомансами.

Так, один із росіян влаштував у підмосковному пункті видачі інтернет-магазину Wildberries справжнє шоу.

Чоловік, якому щось не сподобалося, почав обзивати працівницю пункту нецензурною лексикою та ксенофобськими виразами на кшталт "чурка".

Цього йому здалося мало, тож росіянин вирішив влаштувати спонтанний стриптиз — зняв штани і показав працівниці дупу.

Бійка і кримінальна справа

Крім того, стриптизер-ксенофоб розпочав бійку — причому не з працівниками Wildberries, а із іншим клієнтом інтернет-магазину.

Врешті-решт чоловіка вигнали із пункту видачі.

Згодом стало відомо, що цей чоловік добре відомий місцевим жителям, бо часто зловживає алкогольними напоями і лякає сусідів.

Також в 2022 році стриптизер-ксенофоб проходив підозрюваним у кримінальній справі, але до рішення суду справа поки не дійшла, тож він дозволяє собі такі перфоманси.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії збоченець напав на спортсменку під час пробіжки.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіянка зреклася свого 16-річного сина, бо той, мовляв, не підтримує "спеціальну військову операцію".

бійка скандал росіяни Москва Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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