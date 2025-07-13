Оккупанты в Мариуполе - в Мариуполе восстанавливают стелу с городами-героями

Советский монумент, который оккупанты хотят восстановить в Мариуполе. Фото: Telegram-канал Мариупольского городского совета

В захваченном в 2022 году Мариуполе российские оккупанты продолжают возвращать тоталитарно-коммунистическое советское прошлое. Очередным таким шагом стало восстановление стелы с названиями "городов-героев СССР", которое планируют завершить до 9 мая 2026 года.

Об этом сообщила официальная страница Мариупольского городского совета.

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"Сквер победы" в уничтоженном "победителями" Мариуполе

Российская оккупационная "власть", которая не спешит отстраивать разрушенные ее же войском жилые кварталы захваченного Мариуполя, вдруг занялась обустройством "сквера победы".

Этот сквер оккупанты планируют возвести в Левобережном районе украинского города, который с 2022 года находится в оккупации.

Проект "сквера победы" отдали правительству Тульской области РФ.

Восстановление советских артефактов

Одним из центральных объектов "сквера победы", по плану, должна стать восстановленная пропагандистская стела с названиями "советских городов-героев".

Открыть восстановленную стелу и "сквер победы" оккупанты планируют в следующем году, к 9 мая, когда в России отмечают "День победы".

В Мариупольском горсовете отметили, что такой шаг оккупантов является лишь одним из многочисленных шагов по восстановлению советского присутствия в городе - так, они возвращают улицам названия, которые бытовали до декоммунизации.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Мариуполе хотят снести 10 тысяч домов на одной из улиц города.

Добавим, мы сообщали о том, что правозащитница объяснила, какие именно моменты указывают на страшные потери в Мариуполе.