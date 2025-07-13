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Росіяни відновлюють в Маріуполі радянські артефакти

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 03:22
Окупанти в Маріуполі - в Маріуполі відновлюють стелу з містами-героями
Радянський монумент, який окупанти хочуть відновити у Маріуполі. Фото: Telegram-канал Маріупольської міської ради

У захопленому 2022 року Маріуполі російські окупанти продовжують повертати тоталітарно-комуністичне радянське минуле. Черговим таким кроком стало відновлення стели із назвами "міст-героїв СРСР", яке планують завершити до 9 травня 2026 року.

Про це повідомила офіційна сторінка Маріупольської міської ради.

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"Сквер перемоги" у знищеному "переможцями" Маріуполі

Російська окупаційна "влада", яка не поспішає відбудовувати зруйновані її ж військом житлові квартали захопленого Маріуполя, раптом зайнялася облаштуванням "скверу перемоги".

Цей сквер окупанти планують звести у Лівобережному районі українського міста, яке з 2022 року перебуває в окупації.

Проєкт "скверу перемоги" віддали уряду Тульської області РФ.

Відновлення радянських артефактів

Одним із центральних об’єктів "скверу перемоги", за планом, має стати відновлена пропагандистська стела з назвами "радянських міст-героїв".

Відкрити відновлену стелу і "сквер перемоги" окупанти планують наступного року, до 9 травня, коли в Росії відзначають "День перемоги".

У Маріупольській міськраді зазначили, що такий крок окупантів є лише одним із численних кроків із відновлення радянської присутності у місті — так, вони повертають вулицям назви, які побутували до декомунізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Маріуполі хочуть знести 10 тисяч будинків на одній із вулиць міста. 

Додамо, ми повідомляли про те, що правозахисниця пояснила, які саме моменти вказують на страшні втрати в Маріуполі.

СРСР Маріуполь росіяни окупанти окупація
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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