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Окупанти вбивають своїх військових — нова історія

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 06:11
Російські командири наказують убивати своїх - чому окупанти знищують власних солдат
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські офіцери продовжують убивати власних військовослужбовців. Черговим приводом для "обнуління" російського окупанта стало те, що він неправильно, на думку командира, підказав, коли підрозділу треба висуватися на позиції.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

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Росіяни обнулюють своїх

Командири окупаційних підрозділів російської армії, які ведуть загарбницьку війну на території України, регулярно убивають своїх підопічних.

Черговий випадок наказу про "обнулення" (саме так називають ліквідацію власного особового складу офіцери збройних сил країни-агресора) оприлюднила українська розвідка, перехопивши телефонну розмову.

Причина убивства росіянами власного військового

У розмові, записаній ГУР та викладеній в інтернет, російський командир заявив, що одного із його військовослужбовців треба "обнулити".

Причиною цього є незадоволення пропозицією військовослужбовця щодо часу пересування підрозділу.

Командир обізвав солдата "конченим ідіотом" і сказав, що "його обнулити треба".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що, згідно із інформацією, перехопленою ГУР, один із російських солдатів розповів матері про вбивство свого командира, який не подобався особовому складу.

Додамо, ми повідомляли про те, як курсанти десантного училища убили свого сержанта, зв’язавши йому стропи парашута.

вбивство росіяни окупанти війна в Україні Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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