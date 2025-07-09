Российские командиры приказывают убивать своих - почему оккупанты уничтожают собственных солдат

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские офицеры продолжают убивать собственных военнослужащих. Очередным поводом для "обнуления" российского оккупанта стало то, что он неправильно, по мнению командира, подсказал, когда подразделению надо выдвигаться на позиции.

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

Реклама

Читайте также:

Россияне обнуляют своих

Командиры оккупационных подразделений российской армии, которые ведут захватническую войну на территории Украины, регулярно убивают своих подопечных.

Очередной случай приказа об "обнулении" (именно так называют ликвидацию собственного личного состава офицеры вооруженных сил страны-агрессора) обнародовала украинская разведка, перехватив телефонный разговор.

Причина убийства россиянами собственного военного

В разговоре, записанном ГУР и выложенном в интернет, российский командир заявил, что одного из его военнослужащих надо "обнулить".

Причиной этого является недовольство предложением военнослужащего относительно времени передвижения подразделения.

Командир обозвал солдата "конченым идиотом" и сказал, что "его обнулить надо".

Напомним, мы ранее писали о том, что, согласно информации, перехваченной ГУР, один из российских солдат рассказал матери об убийстве своего командира, который не нравился личному составу.

Добавим, мы сообщали о том, как курсанты десантного училища убили своего сержанта, связав ему стропы парашюта.